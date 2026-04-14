Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Özlem Tekin’in eski eşi Cem Öcal kimdir? Cem Öcal kaç yaşında? Cem Öcal neden öldü?

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Özlem Tekin’in eski eşi Cem Öcal’ın kim olduğu merak edildi. Müzisyen kişiliğiyle tanınan Cem Öcal’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Müzik kariyerinde birçok başarılı projeye imza atan Cem Öcal’ın özel hayatına dair detaylar merak edildi. Peki, Özlem Tekin’in eski eşi Cem Öcal kimdir? Cem Öcal kaç yaşında? Cem Öcal neden öldü? Cem Öcal hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 10:23

Uzun yıllardır sahnelerde vokalist olarak yer alan Cem Öcal’ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden ’in eski eşi Cem Öcal’ın kim olduğu da merak edildi. Daha çok müzisyen kişiliğiyle tanınan Cem Öcal’ın özel hayatına dair detaylar hızla araştırılmaya başlandı. Müzik kariyerinde birçok başarılı projeye imza atan Cem Öcal’ın neden öldüğü de merak edilenler arasında yer aldı. Sahne performanslarıyla tanınan Cem Öcal’ın kişisel yaşantısı kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Peki, Özlem Tekin’in eski eşi Cem Öcal kimdir? Cem Öcal kaç yaşında? Cem Öcal neden öldü? Cem Öcal hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Cem Öcal’ın özel hayatına dair bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Uzun yıllardır sahnelerde vokalist olarak yer alan ve Özlem Tekin'in eski eşi olan Cem Öcal, evinde ölü bulundu.
Cem Öcal, Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Özlem Tekin'in eski eşidir.
Kenan Doğulu ile sahne performanslarıyla tanınan Öcal, uzun yıllar vokalistlik yapmıştır.
1980 doğumlu olan Cem Öcal, 2026 itibarıyla 46 yaşındadır.
Öcal, Özlem Tekin ile 2008 yılında evlenmiş ve 2011 yılında boşanmıştır.
Cem Öcal'ın bir süredir böbrek yetmezliği ve gırtlak kanseri ile mücadele ettiği öğrenildi.
Öcal, Bodrum'daki evinde ölü bulundu ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

CEM ÖCAL KİMDİR?

Cem Öcal, Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Özlem Tekin’in eski eşidir. Müzik dünyasında uzun yıllar boyunca sahne arkası çalışmaları ve vokalistliğiyle ön plana çıkan Öcal, müzisyen kişiliğiyle tanındı. Özellikle Özlem Tekin’in eski eşi olarak da dikkatleri üzerine çeken Öcal, müzik kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atarak adını geniş kitlelere duyurdu.

ile gerçekleştirdiği sahne performansıyla tanınan Cem Öcal, uzun yıllar sahnelerde vokalist olarak yer aldı. Kariyeri boyunca pek çok farklı sanatçıyla bir araya gelerek sahne alan Öcal, sahne performanslarıyla da ön plana çıktı. Daha çok vokal performansları ve sahnedeki uyumuyla dikkatleri üzerine çeken Öcal, müzik sektörünün farklı alanlarında boy gösterdi.

CEM ÖCAL KAÇ YAŞINDA?

Uzun bir süredir hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Cem Öcal, 1980 yılında dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 46 yaşında olan Öcal, aynı zamanda rock müziğin güçlü isimlerinden Özlem Tekin ile yaptığı evlilikle de adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. 2008 yılında Özlem Tekin ile evlenen Öcal, 2011 yılında boşanma kararı alarak yollarını ayırdı.

Özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Cem Öcal, evliliğinin sona ermesinin ardından Bodrum’a yerleşerek hayatını burada devam ettirdi. Yaşantısına gözlerden uzak devam etmek isteyen Öcal, uzun yıllar boyunca sakin bir yaşam sürdü. Bir süredir kamuoyundan ve magazin dünyasından uzak kalan Öcal, daha çok müzik alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiriyordu.

CEM ÖCAL NEDEN ÖLDÜ?

Türk müziğin önemli sanatçıları arasında yer alan Kenan Doğulu’nun eski vokalisti Cem Öcal, evinde ölü bulundu. Vefatıyla hem yakınlarını hem de sevenlerini derin bir hüzne boğan Öcal’ın neden öldüğü merak edildi. Kamuoyunda merak uyandıran vefat sonrası “Cem Öcal neden öldü?” soruları hızla aratılmaya başlandı.

Türk rock müziği sanatçısı Özlem Tekin’in eski eşi ve Kenan Doğulu’nun eski vokalisti olarak tanınan Cem Öcal, uzun bir süredir hayatına Muğla’nın Bodrum ilçesinde devam ediyordu. Vokalist kimliğiyle adını geniş kitlelere duyuran Öcal, Bodrum'daki evinde ölü bulundu. 46 yaşında hayata gözlerini yuman Öcal’ın vefatı, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Cem Öcal’ın, bir süredir böbrek yetmezliği ve gırtlak kanseri ile mücadele ettiği öğrenildi. Hayatına yalnız bir şekilde devam eden Öcal’ın, uzun bir süredir kendisinden haber alınamadığı iddia edildi. Komşuların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede Öcal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Son zamanlarda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Cem Öcal’ın, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Türk müziğin önemli isimleri arasında yer alan Öcal’ın vefat haberi sanat camiasını ve sevenlerini derin bir hüzne boğdu. Öcal'ın vefat haberini ise Kenan Doğulu sosyal medya hesabından duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özlem Tekin'in eski eşi Cem Öcal hayatını kaybetti! Acı haberi Kenan Doğulu verdi!
ETİKETLER
#kenan doğulu
#Özlem Tekin
#Türk Rock Müziği
#Cem Öcal
#Vokalist
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.