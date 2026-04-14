Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Cem Öcal, uzun süredir mücadele ettiği hastalıklar nedeniyle 46 yaşında hayatını kaybetti. Cem Öcal'ın vefat haberini Kenan Doğulu paylaşırken, Sıla Gençoğlu'ndan da paylaşım geldi.

HABERİN ÖZETİ Özlem Tekin'in eski eşi Cem Öcal hayatını kaybetti! Acı haberi Kenan Doğulu verdi! Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Cem Öcal, uzun süredir mücadele ettiği hastalıklar nedeniyle 46 yaşında hayatını kaybetti. Cem Öcal'ın vefat haberini Kenan Doğulu ve Sıla Gençoğlu paylaştı. Kenan Doğulu, Cem Öcal'ın böbrek yetmezliği ve gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti. Sıla Gençoğlu, merhumun Türk müzik dünyasında hem sahne arkasında hem de sahnede önemli görevler üstlendiğini ifade etti. Cenazenin 14 Nisan Salı günü ikindi namazının ardından Gündoğan Mezarlığı'na defnedileceği bilgisi paylaşıldı.

ÖZLEM TEKİN'İN ESKİ EŞİ CEM ÖCAL HAYATINI KAYBETTİ

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Cem Öcal, uzun süredir mücadele ettiği hastalıklar nedeniyle 46 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Kenan Doğulu sosyal medyadan duyurdu.

Kenan Doğulu yaptığı paylaşımda, “Can kardeşimiz, uzun süre sahnelerde benimle vokalist olarak yer alırken yüzlerce anı biriktirdiğimiz; dost olarak iyi, kötü günlerde yan yana durduğumuz değerli müzisyen dostumuz Cem Öcal’ı maalesef kaybettik. Bir süredir böbrek yetmezliği ve gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü yaşam mücadelesinin kemoterapi sürecinde hayata gözlerini kapadı. Üzüntümüz büyük. Neşesi ve güzel kalbiyle her zaman kalbimizde özel bir yeri olacak. Yolu açık olsun" dedi.

Sıla Gençoğlu ise yaptığı paylaşımda, “Acı kaybımız Kemal Cem Öcal Türk müzik dünyasında uzun yıllar hem sahne arkasında hem de sahnede önemli görevler üstlenen Kemal Cem Öcal’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Cenaze: 14 Nisan, Salı Saat: İkindi Namazının Ardından Yer: Gündoğan Mezarlığı Defin: Gündoğan Mezarlığı” dedi.