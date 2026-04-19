Perran Kutman kimdir, kaç yaşındadır? Perran Kutman eşi kim, çocukları var mı?

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı projede rol alan Perran Kutman, özel hayatıyla da merak ediliyor. Başarılı kariyerinin yanı sıra zaman zaman açıklamalarıyla ve projeleriyle adından söz ettiren usta oyuncunun kim olduğu araştırılıyor. Özellikle ‘Hayat Bilgisi’ dizisiyle hafızalara kazınan Perran Kutman, dizideki rolüyle adeta ikon bir karakter haline gelmişti. ‘Afet Öğretmen’ karakteriyle oyunculuk kariyerini zirveye taşıyan Perran Kutman’ın kişisel yaşantısı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Perran Kutman kimdir? Perran Kutman kaç yaşındadır? Perran Kutman’ın eşi kim? Perran Kutman’ın çocukları var mı? Perran Kutman hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Perran Kutman’a dair bilinmeyenler…

Özetle

PERRAN KUTMAN KİMDİR?

Perran Kutman, Türk tiyatro, dizi ve sinema sektörünün başarılı oyuncularından biridir. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile adım atan Kutman, kariyeri boyunca birçok farklı projede yer aldı. Ünlü oyuncu ailesinin isteği üzerine konservatuvar okudu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Kutman, tiyatro bölümünden mezun oldu.

İETT muhasebesinde çalışan bir annenin ve millî eğitim basımevi müdürü bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Perran Kutman, oyunculuk kariyeri boyunca dizi, film ve tiyatro oyunlarında rol aldı. Kutman, ilk sinema deneyimini 1972 yılında yönetmenliğini Nejat Saydam'ın yaptığı Şehvet Kurbanı adlı filmle gerçekleştirdi.

Başarılı oyunculuk kariyerinde Türk sinemasının önemli klasiklerinde boy gösteren Perran Kutman, ‘Köyden İndim Şehire’, ‘Salak Milyoner’, ‘Ne Olacak Şimdi’ ve ‘Hababam Sınıfı’ gibi birbirinden güzel projelerle adını geniş kitlelere duyurdu. Müjdat Gezen ile çeşitli oyunlar ve parodiler yapan Kutman, Gırgıriye'deki ‘Sabahat’ tiplemesi ile ün kazandı.

PERRAN KUTMAN KAÇ YAŞINDADIR?

Doğum adıyla Perran Kanat olarak da tanınan Perran Kutman, 30 Kasım 1949 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Şimdilerde 76 yaşında olan ünlü oyuncu 1967 yılında oyunculuk kariyerine adım attı. 1967 yılından 2015 yılına kadar etin bir şekilde oyunculuk performansı sergileyen Kutman, sayısız birçok başarılı projede boy gösterdi.

Perran Kutman, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra 1967'de Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Uzun yıllar boyunca oyunculuk kariyerini emin adımlarla ilerleten Kutman, çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Asıl ününe ‘Perihan Abla’ adlı diziyle kavuşan usta oyuncu, bu rolüyle izleyicinin beğenisini kazandı.

PERRAN KUTMAN EŞİ KİM?

Usta oyuncu Perran Kutman’ın eşi Koral Sarıtaş’tır. Türk dizi ve sinema dünyasının usta isimleri arasında yer alan Kutman, 1973 yılında sinema ve tiyatro oyuncusu Hüseyin Kutman ile dünyaevine girdi. Evlilikleri kısa süren çift 1978 yılında boşanma kararı alarak ayrıldı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündemde yerini alan Kutman, ilk evliliğinden kısa bir süre sonra Engin Ardıç ile nişanlandı. Fakat çift, daha sonra ayrılma kararı aldı.

Perran Kutman ikinci ve son evliliğini 1980 yılında Marşandiz adlı müzik grubunun davulcusu müzisyen Koral Sarıtaş ile gerçekleştirdi. Kutman, 1980 yılından bu yana Koral Sarıtaş ile evlidir.

PERRAN KUTMAN’IN ÇOCUKLARI VAR MI?

Oyunculuk kariyeri boyunca sayısız projeye imza atan Perran Kutman’ın çocuğunun olmadığı biliniyor. Kamuoyunda usta sanatçının çocuğunun olup olmadığı hakkında herhangi net bir bilgi bulunmuyor. İki evlilik bir nişanlılık süreci geçiren Kutman, şimdilerde ikinci ve son eşi Koral Sarıtaş ile mutlu beraberliğini sürdürüyor.