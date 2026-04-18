“Feyha Çelenk kimdir?”, “Feyha Çelenk neden öldü, kaç yaşındaydı?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Devlet Tiyatroları sanatçısı Feyha Çelenk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, Devlet Tiyatroları’nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

HABERİN ÖZETİ Feyha Çelenk kimdir? Feyha Çelenk neden öldü, kaç yaşındaydı? Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Devlet Tiyatroları sanatçısı Feyha Çelenk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Feyha Çelenk, 9 Ağustos 1945'te İstanbul'da doğdu. Bursa Devlet Tiyatrosu'nun gelişiminde önemli katkılar sundu. 1987-1994 yılları arasında müdürlük yaparak Devlet Tiyatroları tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın oldu. Cenaze töreni 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.30'da Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde düzenlenecek. Ardından İstanbul Üsküdar'daki Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

FEYHA ÇELENK KİMDİR?

9 Ağustos 1945’te İstanbul’da doğan Çelenk’in vefatı, sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Devlet Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada, Çelenk’in uzun yıllar kurum bünyesinde görev yaptığı ve özellikle Bursa Devlet Tiyatrosu’nun gelişiminde önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

FEYHA ÇELENK NEDEN ÖLDÜ?

Feyha Çelenk'in neden öldüğüne dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak şu ifadelere yer verildi:

“Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden M. Feyha Çelenk’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 9 Ağustos 1945’te İstanbul’da doğan Feyha Çelenk, Devlet Tiyatroları çatısı altında uzun yıllar büyük bir özveriyle sanatını sürdürmüş; Bursa Devlet Tiyatrosu’nun gelişiminde üstlendiği önemli rol ve Ankara’dan Bursa’ya uzanan sanat yolculuğunda sahnedeki başarılarının yanı sıra yetiştirdiği öğrencilerle de iz bırakmıştır.

1987-1994 yılları arasında müdürlük yaparak Devlet Tiyatroları tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın olan Çelenk, öncü kimliği ve sanatındaki derinliğiyle daima saygı ve minnetle anılacaktır. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.”

SANAT DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Oyuncu Melek Baykal da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi. Baykal, Çelenk’in tiyatroya katkılarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Canım Feyha, çok üzdün bizleri. Ne çok emeğin vardır tiyatroya... Hakkını helâl et canım. Arkadaşların, dostların ve Bursa seni hiç unutmayacak. Huzur içinde uyu. Mekânın cennet olsun canım.”

FEYHA ÇELENK CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU MU?

Feyha Çelenk için 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.30’da Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde tören düzenlenecek. Ardından, İstanbul Üsküdar’daki Karacaahmet Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Çelenk, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.