Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre hemşire olan Rahime Haciyeva, Rafet El Roman ile ilişkisi öncesinde magazin dünyasında tanınan bir isim değildi. Çiftin 2020 yılında başlayan birlikteliğinin evlilik aşamasına gelmesiyle Haciyeva da merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, Rafet El Roman’ın müstakbel eşi Rahime Haciyeva kimdir? Rahime Haciyeva kaç yaşında ve nerelidir?

RAHİME HACİYEVA KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Rahime Haciyeva, Azerbaycanlı bir hemşire olarak tanınıyor. Rafet El Roman ile yaşadığı ilişki sayesinde Türkiye’de magazin gündemine gelen Haciyeva’nın, birliktelik öncesinde gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü belirtiliyor. Özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Haciyeva hakkında basına yansıyan kişisel bilgiler ise sınırlı.

Mesleği hemşirelik olan Haciyeva’nın şarkıcıyla ilişkisi, özellikle çiftin evlilik kararıyla birlikte daha fazla konuşulmaya başlandı. Magazin dünyasının tanınmış isimlerinden biriyle hayatını birleştirmeye hazırlanan Haciyeva’nın gündeme gelmesinde, çiftin uzun süredir devam eden birlikteliği de etkili oldu.

RAHİME HACİYEVA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Rahime Haciyeva, Azerbaycan kökenli. 2026 yılı itibarıyla 32 yaşında olduğu belirtilen Haciyeva’nın doğum tarihi ve doğduğu şehir hakkında ise kamuoyunda doğrulanmış ayrıntılı bilgiler bulunmuyor.

Rafet El Roman ile arasındaki yaş farkı da çiftin ilişkisiyle ilgili en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Şarkıcının 58 yaşında olduğu yönündeki bilgilerle birlikte değerlendirildiğinde, ikili arasında yaklaşık 26 yaş fark bulunduğu ifade ediliyor. Bu fark, çiftin evlilik kararının gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada da tartışılan başlıklardan biri oldu.

RAFET EL ROMAN İLE NASIL TANIŞTILAR?

Çiftin tanışmasının 2020 yılındaki koronavirüs pandemisi dönemine uzandığı belirtiliyor. Yaklaşık altı yıldır devam ettiği aktarılan birliktelik, zaman içinde daha ciddi bir ilişkiye dönüştü. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift, evlilik hazırlıklarıyla birlikte magazin basınının daha fazla ilgisini çekmeye başladı.

RAFET EL ROMAN NİŞANLANDIKLARINI DUYURDU

Rafet El Roman’ın Ocak 2026’da parmağındaki yüzüğü gazetecilere göstererek nişanlandıklarını açıkladığı bildirildi. Bu açıklama, şarkıcının Rahime Haciyeva ile ilişkisini evlilik yönünde ilerlettiğini ortaya koyan gelişmelerden biri olarak değerlendirildi.

RAFET EL ROMAN’IN ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ OLACAK

Rafet El Roman, geçmişte Tuğba Altıntop ve Ceren Kaplakarslan ile evlilik yaptı. Rahime Haciyeva ile planlanan evliliğin gerçekleşmesi halinde bu birliktelik, şarkıcının üçüncü evliliği olacak. Sanatçının özel hayatı, müzik kariyerinin yanı sıra uzun yıllardır magazin basınında da ilgi gören konular arasında bulunuyor. Haciyeva ile evlilik hazırlığı ise bu kez çiftin yaş farkı ve uzun süredir devam eden ilişkileri nedeniyle gündemde öne çıkıyor.

NİŞANTAŞI’NDAKİ AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Ekim 2026’da Nişantaşı’nda gazetecilerle karşılaştığı sırada Rafet El Roman’ın evlilik hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunduğu aktarıldı. Şarkıcının, üçüncü evliliği öncesinde gelecekte yaşanabilecek olası miras anlaşmazlıklarının önüne geçilmesi amacıyla vasiyet hazırlanması konusuna da değindiği belirtildi.

EVLİLİK TARİHİ BELLİ Mİ?

Rafet El Roman ile Rahime Haciyeva’nın evlilik hazırlıkları gündemde olsa da nikâhın kesin tarihi konusunda doğrulanmış bir bilgi bulunmadığı sürece belirli bir gün vermek doğru olmayacaktır. Çiftin evlilik sürecine ilişkin yeni açıklamalar, önümüzdeki dönemde magazin gündeminde yer almaya devam edebilir. Rahime Haciyeva, Azerbaycanlı olması, hemşirelik mesleği ve Rafet El Roman ile uzun süredir devam eden birlikteliğiyle merak ediliyor. Çiftin evlilik kararının ardından gözler, nikâh tarihine ve ikilinin bundan sonraki açıklamalarına çevrilmiş durumda.