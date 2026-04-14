Rojbin Erden kimdir? Rojbin Erden aslen nereli? Rojbin Erden kaç yaşında?

Başarılı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Rojbin Erden’in kim olduğu merak ediliyor. Son zamanların başarılı genç oyuncuları arasında yer alan Rojbin Erden’in özel hayatına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Rojbin Erden kimdir? Rojbin Erden aslen nereli? Rojbin Erden kaç yaşında? İşte detaylar…

Rojbin Erden, başarılı oyunculuğuyla güzel bir performansa imza atıyor. Özellikle geçtiğimiz sezonlarda yayınlanan Yabani dizisinde ‘Asi’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Rojbin Erden, şimdilerde oyunculuk kariyerine tüm hızıyla devam ediyor. Başarılı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Rojbin Erden’in kim olduğu merak ediliyor. Son zamanların başarılı genç oyuncuları arasında yer alan Rojbin Erden’in özel hayatına dair detaylar da araştırılıyor. Peki, Rojbin Erden kimdir? Rojbin Erden aslen nereli? Rojbin Erden kaç yaşında? Rojbin Erden hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Rojbin Erden’e dair bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Rojbin Erden, oyunculuk kariyerine hızla devam eden genç ve başarılı bir Türk oyuncudur.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü mezunudur.
Profesyonel modellik geçmişi bulunmaktadır.
Yabani dizisinde 'Asi' karakteriyle tanınmıştır.
2024 yılında rol arkadaşı Bertan Asllani ile 50. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi TV Çifti' ödülünü kazanmıştır.
Şu anda Star TV'de yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde 'Feride' karakterini canlandırmaktadır.
15 Ağustos 1996'da İstanbul'da doğmuştur ve 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

ROJBİN ERDEN KİMDİR?

Rojbin Erden, Türk dizi ve sinema sektörünün genç ve başarılı oyuncularından biridir. Oyuncu ve model kişiliğiyle ön plana çıkan Erden, kariyerini tüm hızıyla devam ettirmektedir. Rol aldığı projelerde başarılı performansıyla adından söz ettiren Erden, kariyeri boyunca birçok başarılı işe imza atmıştır.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Rojbin Erden, yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü’nde tamamlayarak bitirmiştir. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce profesyonel olarak modellik yapan Erden, kısa sürede performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştur.

ROJBİN ERDEN ASLEN NERELİ?

Oyunculuk kariyerinde büyük bir yükselişe geçen Rojbin Erden, doğma büyüme İstanbulludur. Ünlü oyuncunun, aslen nereli olduğuna dair kamuoyunda doğruluğu kanıtlanmış net bir bilgi bulunmamaktadır. Kariyerinde birçok farklı projede yer alan Erden, özellikle 2023-2025 tarihleri arasında NOW TV ekranlarında yayınlanan Yabani dizisindeki ‘Asi’ karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Yabani dizisinde ‘Asi’ karakteriyle yıldızını parlatan Rojbin Erden, 2024 yılında rol arkadaşı Bertan Asllani ile 50. Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi TV Çifti’ ödülünü kazanmıştır. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Erden, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan dizisinde ‘Feride’ karakteriyle izleyici karlısına çıkmaktadır.

ROJBİN ERDEN KAÇ YAŞINDA?

Rojbin Erden, 15 Ağustos 1996 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Erden, ilk oyunculuk deneyimini BluTV dijital platformunda 2020-2021 yılları arasında yayımlanan ‘Çıplak’ dizisiyle gerçekleştirmiştir. Erden, bu dizide kendini göstererek başarılı bir performans sergilemiştir.

İlk profesyonel oyunculuk deneyimini ise Show TV ekranlarında 2022 yılında izleyici karşısına çıkan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ dizisinde ‘Melek’ karakteriyle gerçekleştiren Rojbin Erden, bu dizide sergilediği performansla seyircinin beğenisini toplamış ve oyunculuk kariyerinde önemli bir yer edinmiştir. Şimdilerde Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan Sevdiğim Sensin dizisinde ‘Feride’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Erden, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmektedir.

