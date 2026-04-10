Sevdiğim Sensin Derya kimdir? Sevdiğim Sensin Derya hikayesi nedir?

“Sevdiğim Sensin” dizisinde Derya karakterini Rojbin Erden üstleniyor. Son günlerde hem sosyal medyada hem de çeşitli içerik platformlarında “Sevdiğim Sensin Derya” ifadesi giderek daha fazla ilgi görmeye başladı. Özellikle TikTok, Instagram ve bazı forumlarda paylaşılan kısa videolar ve alıntılar, izleyicilerin “Sevdiğim Sensin Derya kimdir?” ve “Sevdiğim Sensin Derya’nın hikayesi nedir?” gibi sorulara yönelmesine neden oldu.



SEVDİĞİM SENSİN DERYA KİMDİR?



SEVDİĞİM SENSİN DERYA HİKAYESİ NEDİR?



Dizide Derya Dicle’nin ablası olarak karşımıza çıkıyor. Ancak karakterin hikayesi henüz netleşmiş değil. Detayların önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

ROJBİN ERDEN KİMDİR?



5 Ağustos 1996 İstanbul doğumlu olan Rojbin Erden televizyon kariyerine, 2021 yılında Çıplak dizisiyle başlamıştır. 2022-2023 yılları arasında yayımlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Melek karakterini üstlenerek dikkatleri üzerine çekmiştir. 2023 yılında dram türündeki Yabani dizisinde ise Asi karakterini oynamıştır.



Performansı eleştirmenlerden olumlu yorumlar almış ve 2024 yılında rol arkadaşı Bertan Asllani ile birlikte 50. Altın Kelebek Ödülleri’nde "En İyi TV Çifti" ödülünü kazanmıştır.



Rojbin Erden, son yıllarda özellikle sosyal medya ve televizyon projeleri üzerinden adını duyurmaya başlayan genç kuşak oyuncu ve model adayları arasında yer almaktadır. Kamuoyunun ilgisini daha çok görsel medyada yer aldığı çalışmalar ve ekran karşısındaki duruşuyla çeken Erden, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

Kariyerinin başlangıç dönemlerinde modellik alanında çeşitli çekimlerde ve marka iş birliklerinde yer aldığı bilinen Erden, zamanla oyunculuk tarafına yönelerek ekran deneyimini geliştirmeye başlamıştır.

Genç yaşına rağmen sektörde aktif bir profil çizen Rojbin Erden, özellikle dijital platformların ve sosyal medyanın etkisiyle daha geniş kitlelere ulaşma imkânı bulmuştur.

Bu süreçte hem moda hem de görsel anlatım alanında kendini geliştirmeye çalışması, onun çok yönlü bir kariyer hedeflediğine işaret etmektedir. Kamera karşısındaki doğal tavrı ve estetik duruşu, takipçileri tarafından sıkça öne çıkarılan özellikleri arasındadır.



