Sevdiğim Sensin dizisi Star TV ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizi dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alan Sevdiğim Sensin, geçtiğimiz akşam 7. bölümüyle ekranlara geldi. Star TV ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dizinin 7. bölümünün nereden izleneceği merak edildi. Peki, Sevdiğim Sensin 7. bölüm nereden izlenir? Sevdiğim Sensin 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Sevdiğim Sensin dizisinin nereden izleneceğine dair detaylar…

SEVDİĞİM SENSİN 7. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Sevdiğim Sensin dizisi geçtiğimiz akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ekran macerasına yeni başlayan ve izleyiciden tam puan alan dizinin yeni bölümü de büyük ses getirdi. İstanbul’un köklü ve zengin bir ailesinden gelen Erkan ile Ağrı’da tanıştığı Dicle arasındaki sıra dışı aşk hikayesini konu alan fenomen dizinin nereden izleneceği merak edilmeye başlandı.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sevdiğim Sensin dizisi, nefes kesen son bölümüyle perşembe akşamının en çok konuşulan projesi oluyor. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerde başarılı bir performans sergileyen Sevdiğim Sensin dizisi, hem televizyon izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görüyor.

Star TV ekranlarının yeni iddialı dizileri arasında yer alan Sevdiğim Sensin, izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri ise Sevdiğim Sensin’in 7. bölümünün nereden izleneceğini araştırıyor. Şimdilerde yoğun bir izleyici tarafından takip edilen Sevdiğim Sensin dizisinin 7. bölümü Star TV resmi internet sitesinden izlenebiliyor.

Büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin ilk 4 bölümü de Sevdiğim Sensin resmi YouTube hesabından izlenebiliyor. Star TV ekranlarında her perşembe saat 20.00’da seyirciyle buluşan Sevdiğim Sensin dizisi, kısa sürede izleyiciden büyük ilgi toplamaya devam ediyor. Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği ve Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı Sevdiğim Sensin dizisi Ağrı’dan İstanbul’a uzanan güçlü bir aşk hikayesiyle de dikkat çekiyor.

SEVDİĞİM SENSİN 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Sevdiğim Sensin dizisi, son bölümüyle de adeta nefesleri kesti. Hayatı boyunca köyünden dışarı çıkmayan Dicle ile askerlik görevini yapmak için köye gelen İstanbullu Erkan’ın hayatlarının tesadüf eseri birleşmesini konu alan fenomen dizi 7. bölümüyle de izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

Helin Kandemir’in Dicle, Aytaç Şaşmaz’ın ise Erkan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı Sevdiğim Sensin dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Televizyon izleyicileri kadar dijital platform izleyicileri de ağırlıkta olan Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanına Erkan’ın boşanmaktan vazgeçmesi damga vurdu.