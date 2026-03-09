Sosyal medyada ve bazı iddialar ile gündem olan Rüya Demirbulut, iddia edilene göre Cem Yılmaz ile ilişkisi bulunduğu ifade ediliyor. Arama motorlarında da araştırılmaya başlanan Rüya Demirbulut, hayatı ve kariyeriyle de merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Rüya Demirbulut kimdir? Rüya Demirbulut kaç yaşında, mesleği ne? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Rüya Demirbulut kimdir? Rüya Demirbulut kaç yaşında, mesleği ne? Oyuncu Rüya Demirbulut, Cem Yılmaz ile havalimanında görüntülendiği iddialarının ardından hayatı ve kariyeriyle gündeme gelmiştir. Sosyal medyada yayılan fotoğraflar sonrası Cem Yılmaz ile havalimanında görüntülendiği iddialarıyla gündeme geldi. 1995 doğumlu Rüya Helin Demirbulut, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Sahne kariyerine 2015'te tiyatro ile başlamış, 2019'da TRT 1'in Tek Yürek dizisiyle televizyona adım atmıştır. Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisindeki rolüyle dikkat çekmiştir.

RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?

Rüya Helin Demirbulut, 1995 yılında dünyaya gelmiştir. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Rüya Demirbulut, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Sahne hayatıyla 2015 yılında tanışan Rüya Demir bulut, Lysistrara Düşleri adlı tiyatro oyunu ile başlamıştır.

Daha sonraları tiyatro alanında kendisini göstermiş ve 2022 yılında Taxim oyununda rol almıştır. Televizyon kariyerinde 2019 yılında adım atmış TRT 1’in Tek Yürek dizisiyle gerçekleştirmiştir. Daha sonra Netflix ekranında yayınlanan Erşan Kuneri dizisiyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

RÜYA DEMİRBULUT KAÇ YAŞINDA?

Rüya Demirbulut, kaç yaşında olduğuyla da arama motorlarında merak edilerek araştırılmaya başlandı. Asıl Adı Rüya Helin Demirbulut olan oyuncu, 1995 yılında dünyaya geldi. Başarılı oyunculuğuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Rüya Demirbulut, son zamanlarda magazin gündeminin de merak ettiği kişiler arasında yer alıyor.

RÜYA DEMİRBULUT MESLEĞİ NE?

Rüya Demirbulut tiyatro, dizi ve sinema alanlarına çalışmalar yürütmektedir. Sahne kariyerine 2015 yılında tiyatro oyunuyla başlamıştır. Daha sonra da 2022 yılından itibaren de sahnelerin merak edilen isimlerinden biri olmuştur.

Televizyondaki ilk deneyimi ise 2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek dizisi olmuştur. Daha sonra Netflix’te Erşan Kuneri diziyle izleyici karşısına çıkmıştır. Kısa filmlerde de rol alan Rüya Demirbulut, dikkatleri üzerine çekmektedir.

RÜYA DEMİRBULUT VE CEM YILMAZ SEVGİLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Cem Yılmaz ve Rüya Demirbulut magazin gündemine bomba gibi düştüler. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflarla birlikte Cem Yılmaz ve Rüya Demirbulut’un havalimanında görüntülendiği iddiası dikkat çekti.

Daha önce de sevgili oldukları bilinen ikilinin görüntüleri kısa sürede dikkat çekti. Görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşerken, Rüya Demirbulut’un hayatı da araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında Rüya Demirbulut hakkında merak edilenler araştırıldı.