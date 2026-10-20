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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 12:46

Serhan Kerim Adalı kimdir? Serhan Kerim Adalı kimin oğlu? Serhan Kerim Adalı kiminle sevgili?

İş dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Serhan Kerim Adalı'nın kim olduğu merak ediliyor. Son zamanlarda özellikle aşk dedikodularıyla adından söz ettiren Serhan Kerim Adalı'nın kişisel yaşantısına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Serhan Kerim Adalı kimdir? Serhan Kerim Adalı kimin oğlu? Serhan Kerim Adalı kiminle sevgili? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Serhan Kerim Adalı kimdir? Serhan Kerim Adalı kimin oğlu? Serhan Kerim Adalı kiminle sevgili?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 12:46

Ünlü oyuncu ile birlikte görüntülenen Serhan Kerim Adalı, magazin gündemine bomba gibi düştü. Şimdilerde adı aşk dedikodularıyla ön plana çıkan Serhan Kerim Adalı'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. İş dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Serhan Kerim Adalı'nın kişisel yaşantısına dair detaylar hızla taratıldı. Etiler'de bir mekan çıkışı Rabia Soytürk ile görüntülenen Serhan Kerim Adalı magazin gündeminde yerini aldı. Peki, Serhan Kerim Adalı kimdir? Serhan Kerim Adalı kimin oğlu? Serhan Kerim Adalı kiminle sevgili? Serhan Kerim Adalı hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Serhan Kerim Adalı'ya dair bilinmeyenler...

SERHAN KERİM ADALI KİMDİR?

Serhan Kerim Adalı, iş insanı ve Başkanı 'nın küçük oğludur. Kamuoyunda iş yaşantısı ve ailesi ile tanınan Adalı, 1995 yılında dünyaya gelmiştir. İş insanı olarak tanınan Adalı'nın kişisel bilgilerine dair ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Son dönemlerde özellikle özel hayatındaki gelişmelerle dikkatleri üzerine çeken Adalı, ailesinin iş dünyasındaki faaliyetleri nedeniyle zaman zaman kamuoyunun gündemine gelmektedir.

Serhan Kerim Adalı kimdir? Serhan Kerim Adalı kimin oğlu? Serhan Kerim Adalı kiminle sevgili?

Şimdilerde 31 yaşında olduğu bilinen Serhan Kerim Adalı, son olarak ünlü oyunu Rabia Soytürk ile görüntülenmesinin ardından gündeme gelmiştir. Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan ikili aşk dedikodularıyla dikkatleri üzerlerine çekmiştir. Özel hayatını daha çok gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Adalı hakkında kamuoyunda çok fazla bilgi bulunmamaktadır.

Serhan Kerim Adalı kimdir? Serhan Kerim Adalı kimin oğlu? Serhan Kerim Adalı kiminle sevgili?

SERHAN KERİM ADALI KİMİN OĞLU?

Serhan Kerim Adalı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın küçük oğludur. Kamuoyunda daha çok ailesi ve iş dünyasındaki çalışmalarıyla tanınan Adalı'nın nereli olduğuna, memleketine ve doğduğu şehre dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Ağırlıklı olarak ailesi, iş hayatı ve aşk dedikodularıyla gündemde yerini alan Adalı, iş insanı olarak tanınmaktadır.

Serhan Kerim Adalı kimdir? Serhan Kerim Adalı kimin oğlu? Serhan Kerim Adalı kiminle sevgili?

İş hayatına ilişkin detaylı bilgi bulunmayan Serhan Kerim Adalı'nın tanınırlığı daha çok Serdal Adalı'nın oğlu olmasıyla alakalıdır. Son zamanlarda özellikle hem özel hayatı hem de aşk yaşantısındaki hareketlilikle adından söz ettiren Adalı, geçtiğimiz yaz boşanma haberleriyle de magazin gündeminde büyük ses getirmişti.

Serhan Kerim Adalı kimdir? Serhan Kerim Adalı kimin oğlu? Serhan Kerim Adalı kiminle sevgili?

SERHAN KERİM ADALI KİMİNLE SEVGİLİ?

Serhan Kerim Adalı, Etiler'de bir mekandan çıkarken ünlü oyuncu Rabia Soytürk ile görüntülenmiştir. Birliktelikleri hakkında herhangi bir açıklama yapmadan mekandan ayrılan çiftin ilişkilerinin oldukça taze olduğu bilinmektedir. Şimdilerde Soytürk ile aşk yaşadığı öne sürülen Adalı, magazin gündeminde geniş yankı uyandırmaktadır.

Serhan Kerim Adalı kimdir? Serhan Kerim Adalı kimin oğlu? Serhan Kerim Adalı kiminle sevgili?

Serhan Kerim Adalı'nın geçtiğimiz temmuz ayında Aslı Lal Adalı ile yaklaşık iki yıl süren evliliğinin sona ermesiyle gündeme gelmiştir. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olarak tanınan Serhan Kerim Adalı, iki yıllık evliliği Temmuz 2026'da anlaşmalı olarak sonlandırmıştır. Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadığı öğrenilen çift, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada tek celsede boşanmıştır.

Serhan Kerim Adalı kimdir? Serhan Kerim Adalı kimin oğlu? Serhan Kerim Adalı kiminle sevgili?

2024 yılında dünyaevine giren çiftin son dönemde yaşadığı anlaşmazlıklar giderek artmış, taraflar; evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek karşılıklı anlaşma yoluyla boşanma kararı almıştır. Mahkemeye ortak dilekçe sunan çift, yaklaşık 5 dakika süren duruşma sonrası boşandığı öğrenilmişti. Tarafların birbirlerinden herhangi bir maddi ya da manevi tazminat talebinde bulunmadığı duyurulmuştu.

 

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ETİKETLER
#rabia soytürk
#Etiler
#beşiktaş kulübü
#Serdal Adalı
#Serhan Kerim Adalı
#Biyografi
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