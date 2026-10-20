Rabia Soytürk aradığı aşkı Serhan Adalı'da buldu! Çiçeği burnunda taze çift ilk kez görüntülendi

Birbirinden başarılı birçok projede boy gösteren Rabia Soytürk, yalnızca oyunculuk kariyeriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdilerde yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu, mimar Samet Vuruşan ile olan birlikteliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Zaman zaman özel hayatı ve aşk yaşantısıyla adından söz ettiren Rabia Soytürk, bu kez gönlünü Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı'ya kaptırdı. Aradığı aşkı Serhan Adalı'da bulan ünlü oyuncu, yeni ilişkisiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiçeği burnunda çift, ilk kez Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

RABİA SOYTÜRK YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI!

'Gülperi', 'Benim Adım Melek', 'Duy Beni', 'Veda Mektubu', 'Kör Nokta' ve 'Teşkilat' dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Rabia Soytürk, bu kez başarılı oyunculuk kariyeriyle değil, aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde 'Hilal Turhantürk' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Soytürk, bu kez yeni bir aşka yelken açtığı haberleriyle gündemde yerini aldı.

Yalnızca oyunculuk kariyeriyle değil, aynı zamanda özel hayatı ve aşk yaşantısıyla da zaman zaman magazin gündeminde büyük ses getiren Rabia Soytürk, uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşayadığı mimar Samet Vuruşan ile birlikteliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Vuruşan ile uzun süren birlikteliğini noktalamasının ardından yeni bir aşka yelken açan Soytürk, gönlünü Serhan Adalı'ya kaptırdı.

Son zamanlarda sık sık aşk dedikodularıyla gündeme gelen Rabia Soytürk, bir dönem Hakan Sabancı ile anılmıştı. Geçtiğimiz aylarda ikili arasında aşk dedikoduları ortaya atılmıştı. Başarılı oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Soytürk, gazetecilerin aşk iddiaları sorularını cevapsız bırakmıştı. Ağzı kulaklarında röportaj veren ünlü oyuncu o dönem Sabancı ile aşk dedikodularına şu şekilde cevap vermişti:

"Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyordur. Konuşulması gerektiği zaman konuşulur. Ben de şu an bunu belki çok söylemek istemeyebilirim. Güzel şeyler vardır çok tadı da kaçmasın"

GÖNLÜNÜ SERHAN ADALI'YA KAPTIRDI!

Adı farklı kişilerle aşk dedikodularına çıkan ve son olarak uzun bir süredir ilişki yaşadığı mimar Samet Vuruşan'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Rabia Soytürk, bu kez gönlünü Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı'ya kaptırdı. Aradığı aşkı Adalı'da bulan ünlü oyuncunun aşkı belgelendi.

Rabia Soytürk ile Serhan Adalı çifti, Etiler'deki bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. Mekandan birlikte ayrılan ikili, karşılarında basın mensuplarını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çiçeği burnunda taze çift, ilk kez görüntülendi. Öte yandan bir güvenlik görevlisi gazetecilerin görüntü almasını engellemek amacıyla Soytürk ve Adalı'nın önüne geçti.

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, tüm çabalara ve engellere rağmen Serhan Adalı ile görüntülendi. Muhabirlerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözleri karşısında teşekkür eden Soytürk ve Adalı, birliktelikleri hakkında herhangi bir açıklama yapmadan mekandan ayrıldı. Oldukça yeni bir ilişkiye başlayan çiftten ilk fotoğraf geldi. İkili magazin gündeminde aşk dedikodularıyla büyük ses getirdi.