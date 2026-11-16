Sevda Sönmez kimdir? Sevda Sönmez kaç yaşında? Sevda Sönmez aslen nereli, mesleği nedir?

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, geçtiğimiz akşam bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez ile dünya evine girdi. Kutsi ile yaptığı evlilikle magazin gündeminde yerini alan Sevda Sönmez'in özel hayatına dair detaylar merak edildi. Gözlerden uzak bir yaşam süren Kutsi'nin eşi Sevda Sönmez'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcı Kutsi ile hayatını birleştiren Sevda Sönmez, kişisel yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekti. Kamuoyunda "Sevda Sönmez kimdir?", "Sevda Sönmez kaç yaşında?" ve "Sevda Sönmez asnlen nereli, mesleği nedir?" sorularının cevapları aratılıyor. Peki, Sevda Sönmez kimdir? Sevda Sönmez kaç yaşında? Sevda Sönmez asnlen nereli, mesleği nedir? Sevda Sönmez hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Sevda Sönmez'e dair bilinmeyenler...

SEVDA SÖNMEZ KİMDİR?

Sevda Sönmez, ünlü müzisyen ve oyuncu Kutsi'nin eşidir. Bir süredir Kutsi ile mutlu beraberliğini devam ettiren Sönmez, geçtiğimiz akşam dünyaevine girdi. Kutsi ile dünyaevine girdikten sonra magazin gündeminde geniş yankı uyandıran Sönmez, özel hayatıyla merak edildi. Nikah töreninin ardından kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer alan Sönmez'in özel hayatına ilişkin kapsamlı bir biyografik bilgi bulunmuyor.

Şimdilerde Kutsi ile evliliğiyle adını geniş kitlelere duyuran Sevda Sönmez'in eğitim geçmişi, aile yaşantısı ve kariyerine ilişkin doğrulanmış ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil. Magazin gündeminden uzakta bir yaşantı süren Sönmez, kısa sürede sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

SEVDA SÖNMEZ KAÇ YAŞINDA?

Kutsi'nin eşi Sevda Sönmez'in kaç yaşında olduğu bilinmiyor. Sönmez'in doğum tarihi ve doğum yılına ilişkin kamuoyunda net bir bilgi yer almıyor.

SEVDA SÖNMEZ ASLEN NERELİ?

Sevda Sönmez'in nereli olduğuna ve hangi şehirde doğduğuna ilişkin kamuoyuna yansımış kesin bir bilgi bulunmuyor. Özel hayatını daha çok gözlerden uzak yaşayan Sönmez'in memleketine ilişkin doğrulanmış bir açıklama kamuoyunda yer almıyor.

SEVDA SÖNMEZ'İN MESLEĞİ NE?

Özel hayatına dair kamuoyunda herhangi bilgi bulunmayan Sevda Sönmez'in mimar olduğu iddia ediliyor. 15 Kasım 2026 tarihinde Kutsi ile evlenen Sönmez'in kamuoyuyla paylaşılmış kesin bir biyografik bilgi bulunmuyor. Sönmez'in hangi sektörde çalıştığı, mesleğinin ne olduğu veya kariyer geçmişi hakkında doğrulanmış bir açıklama yer almıyor.

Sevda Sönmez'in mimar olduğu söylense de bu haberi doğrulayan güvenilir bir açıklama bulunmadığından dolayı Sönmez'in ne iş yaptığı konusunda kesin bir bilgi verilemiyor.

SEVDA SÖNMEZ KUTSİ İLE NE ZAMAN EVLENDİ?

Müzik kariyeri ve oyunculuk performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Kutsi, 15 Kasım 2026 tarihinde Sevda Sönmez ile dünyaevine girdi. Bir süredir aşk yaşadığı Sönmez ile geçtiğimiz akşam evlenen Kutsi'nin bu özel gününe aile üyeleri ve yakın arkadaşları katıldı. Sade düğün törenleriyle dikkatleri üzerine çeken çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, ünlü şarkıcının nikâh törenine katılarak çiftin nikâh şahitliğini yaptı. Nikâh töreninden paylaşım yapan Serkan Bayram, çifte "Allah mesut etsin" dileklerini iletti. Üçüncü evliliğini Sevda Sönmez ile gerçekleştiren Kutsi ve yeni eşi magazin gündeminde kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.