Kutsi üçüncü kez dünyaevine girdi! Sevda Sönmez ile mutluluğa evet dedi

Kutsi ve Sevda Sönmez'in nikâh töreni, aile üyeleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşti. Oldukça sade bir organizasyonla dünyaevine giren çiftin mutluluğu yüzlerine yansırken, nikâh töreninden kameralara yansıyan özel anlar da gündem oldu.

KUTSİ VE SEVDA SÖNMEZ'İ YAKINLARI YALNIZ BIRAKMADI

Şarkıları ve televizyon projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kutsi'nin mutlu gününde ailesi ve yakın arkadaşları da yanında yer aldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen törende davetliler, ünlü şarkıcı ve eşinin mutluluğuna ortak oldu.

Çiftin nikâh töreninden paylaşılan görüntüler, sosyal medyada da ilgi gördü. Kutsi ve Sevda Sönmez'in sade nikâh organizasyonu, davetlilerin objektiflerine yansıyan mutlu anlarla hafızalara kazındı.

NİKÂH ŞAHİTLİĞİNİ SERKAN BAYRAM YAPTI

Kutsi'nin nikâh törenine katılan isimler arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da vardı. Bayram, çiftin nikâh şahitliğini üstlenerek bu özel günde Kutsi ve Sevda Sönmez'i yalnız bırakmadı. Nikâh töreninden paylaşım yapan Serkan Bayram, çifte "Allah mesut etsin" dileklerini iletti. Böylece Kutsi'nin üçüncü evliliği, sanatçının hayranlarının da gündemine taşındı.

KUTSİ'NİN EVLİLİK GEÇMİŞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kutsi'nin üçüncü kez nikâh masasına oturması, sanatçının geçmişteki evliliklerini de yeniden gündeme taşıdı. Ünlü şarkıcı, ilk evliliğini 2008 yılında Sinem Bayraktutar ile yaptı. Bu evlilikten Ceylin Ada ve Lila adında iki kız çocuğu dünyaya geldi. Yaklaşık yedi yıl süren birliktelik, 2015 yılında boşanmayla sona erdi.

İlk evliliğinin ardından oyuncu Feyza Çıpa ile aşk yaşamaya başlayan Kutsi, uzun süre devam eden ilişkisiyle magazin gündeminde yer aldı. Yaklaşık yedi yıl süren birliktelik, 2020 yılında sona erdi. Evlilik beklenen ilişkinin bitmesinin ardından Kutsi, hayatında yeni bir sayfa açtı.

İKİNCİ EVLİLİĞİNİ SİBEL ÜLKER İLE YAPTI

Feyza Çıpa ile yollarını ayıran Kutsi, daha sonra Sibel Ülker ile yeni bir ilişkiye başladı. Ünlü şarkıcı, 10 Mart 2021 tarihinde Gaziantep'te düzenlenen nikâh töreniyle Sibel Ülker ile hayatını birleştirdi. Böylece ikinci kez dünyaevine giren Kutsi'nin bu evliliği de uzun süre magazin gündeminde kaldı.

Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Haziran 2023'te Sibel Ülker'in boşanma davası açmasıyla ayrılık süreci gündeme geldi. Yaklaşık 2,5 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan çiftin ayrılığı, Kutsi'nin özel hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

KUTSİ ÜÇÜNCÜ KEZ NİKÂH MASASINDA

Geçmişte iki evlilik yapan Kutsi, bu kez Sevda Sönmez ile hayatını birleştirdi. Bir süredir birlikte olduğu Sönmez ile aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle evlenen sanatçı, üçüncü kez dünyaevine girdi. Kutsi'nin yeni evliliği, hayranları ve magazin takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

