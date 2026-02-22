Kutsi stüdyoda gözyaşlarına hakim olamadı! Kızlarıyla ilk kez düet yaptı

Müziğin sevilen isimlerinden Kutsi, TGRT Haber'de yayınlanan Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. Yayında yaşanan sürpriz bir düet ise programa adeta damga vurdu. Kutsi'nin kızları Lila ve Ceylin Ada Karadoğan, yayına bağlandı ve babalrıyla ilk defa düet yaptı. O anlarda Kutsi gözyaşlarına hakim olamazken, izleyenler de duygusal anlar yaşadı. Detaylar haberimizde...

KUTSİ STÜDYODA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yasemin Bozkurt'un TGRT Haber'de yayınlanan Yasemin'in Penceresi programına bu defa sevilen sanatçı Kutsi konuk oldu. Uzun bir aradan sonra bir programa katılan Kutsi'ye kızları da düet performansıyla eşlik etti. Baba ve kızları, ekranlarda ilk defa düet yaparken, o anlar sosyal medyada da viral oldu.

KIZLARIYLA İLK KEZ DÜET YAPTI

Romantik şarkıların prensi Kutsi, Yasemin'in Penceresi programında sürpriz bir an yaşadı. Kızları Lila ve Ceylin Ada'nın yayına bağlanmasıyla oldukça duygusal anlar da izleycisiyle buluştu.

Kutsi'nin sevilen şarkısı Yaz Günü'nü birlikte seslendiren Kutsi ve kızları, hem Yasemin Bozkurt'u hem de izleyenleri oldukça etkiledi.

Bununla beraber, Kutsi'nin kızı Ceylin Ada için yazdığı şarkıyı da seslendirmesi, programa damga vuran bir diğer detay oldu. 'Sen Beni Gülümseten Bir Meleksin' şarkısını kızı için seslendiren Kutsi, performansıyla izleyenden tam not aldı.

KIZLARINDAN BABALARI KUTSİ İTİRAFI

Uzun zaman sonra Yasemin'in Penceresine konuk olan Kutsi, kızlarıyla yaptığı düet ile programa damga vururken, kızlarının babalrı Kutsi itirafı da çok konuşuldu.

'Yani bütün herkesten daha çok seviyorum. Babamın evine gidince çok eğlenirim ve bu beni çok mutlu ediyor. Ama bazen görüşemeyince çok üzülüyorum ama bu normal çünkü babamın işten dolayı birçok işleri var ve o işleriyle uğraşırken, sıklıkla görüşemiyoruz.

Ama babamın özel yanları da, babamın çok eğlenceli birisi olması. Babam çok komik ve her yerde şaka yapabiliyor. Bu yüzden babamla çok eğlenebiliyoruz. Bodrum'dan geldiğimizde ve bizi havalimanından alınca, içimizde kelebekler dolaşıyor.'