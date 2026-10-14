Sevdan Bir Ateş Akif kimdir? Dorukcan Sarıduman nereli, sevgilisi kim? Oynadığı diziler ve filmler

Ekranların sevilen dizisi Sevdan Bir Ateş'te yer alan Akif karakterini Dorukcan Sarıduman oynuyor. Genç oyuncunun hayatına dair bilgiler ise hayranları tarafından merak edildi.

SEVDAN BİR ATEŞ AKİF KİMDİR?

Show TV ekranlarında yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisinde Akif rolünü Dorukcan Sarıduman oynuyor. 1993 yılında dünyaya gelne oyuncu, performansı ile beğeni topladı. İzleyiciden tam not alan Sarıduman, Akif karakteri ile adından söz ettirdi.

DORUKCAN SARIDUMAN NERELİ, SEVGİLİSİ KİM?

Dorukcan Sarıduman, 1993 senesinde dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde mezun olan isim Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk alanında yüksek lisans yaptı. Sarıduman, oyuncu Cansu Öztekin ile sevgilidir.

DORUKCAN SARIDUMAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Genç oyuncunun yer aldığı projelerden bazıları şöyle:

• Masumlar Apartmanı (2020)

• İyilik (2022)

• Bahar (2024)

• Aşk Yarası (2024)

• Kuma (2025) – Ferit karakteri

• Sahipsizler (2025) – Kerem karakteri

• Sevdan Bir Ateş (2026

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

- Murat Ünalmış – Mirza Kozaklı

- Özge Özacar – Leyla Kızılırmak

- Gökçe Eyüboğlu – Mihre Kozaklı

- Sitare Akbaş – Destan Kızılırmak

- Taner Rumeli – Yaman Ganioğlu

- Sezin Bozacı – Macide Kızılırmak

- Yeşim Gül – Vuslat Kozaklı

- İsmail Hakkı – Cici

- Hande Canpolat – Miray Kozaklı

- Beyza Karabacak – Hüma

- Beyti Engin – İrfan

- Evren Duyal



- Yusuf Gökhan Atalay – Tesbihçi

- Ceren Taşçı – Fidan

- Aslıhan Karalar – Ceren

- Yiğit Yalkın – Sefa

- Dorukcan Sarıduman – Akif

- Süleyman Felek – Mahmut

- Azra Sare – Esma

- Melih Kırkbir – Ateş

- Kayra Sır – Ahu

- Ege Gönülal – Yağız Ganioğlu

- Okday Korunan – Çakır

- Soydan Soydaş – Faysal

- Sermet Yeşil – Nasim

- Süreyya Kilimci – Nasim'in annesi