Sevdan Bir Ateş dizisi izleyiciden tam not aldı! Son bölümüyle sezonun 10 reytingini gören ilk dizi oldu

Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında yer alan Sevdan Bir Ateş, geçtiğimiz haftalarda ekran macerasına başladı. CNP Film imzalı proje yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam not almayı başardı. Halep'ten Kapadokya'ya uzanan çarpıcı aşk hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Sevdan Bir Ateş dizisi, ilk bölümden itibaren yükselişini sürdürdü. Show TV ekranlarında çarşamba günleri reyting mücadelesi veren dizi son bölümüyle sezonun 10 reytingini gören ilk proje oldu. Başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın rol aldığı proje kısa sürede etkileyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Mirza ve Leyla’nın yıllara meydan okuyan hikayesini seyirciyle buluşturan Sevdan Bir Ateş dizisi, 4. bölümüyle de büyük ilgi gördü. Dizinin her hafta yükselen reytingleri ise yapımın ve kanalın yüzünü güldürdü.

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİ İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI!

Show TV ekranlarının iddialı projeleri arasında yer alan Sevdan Bir Ateş, yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitledi. Geçtiğimiz haftalarda ekran macerasına başlayan dizi, reytinglerde gösterdiği başarıyla izleyiciden tam not almayı başardı. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken proje, kısa sürede seyirciden büyük ilgi gördü. Hem televizyon izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından heyecanla takip edilen dizi, ilk bölümden itibaren reytinglerdeki başarısını sürdürdü.

Yapımcılığını Mehmet Canpolat ile Sadi Canpolat’ın üstlendiği, CNP Film imza taşıyan Sevdan Bir Ateş dizisi, Halep'ten Kapadokya'ya uzanan çarpıcı aşk hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Aile sırları, intikam, imkânsız aşklar ve geçmişle yüzleşmelerin iç içe geçtiği dizide Mirza ve Leyla’nın yıllara meydan okuyan hikayesi ekor kırdı. Yeni sezona bomba gibi başlayan iddialı yapım, yayınlanan yeni bölümleriyle reyting macerasında güzel sonuçlar elde etmeyi başardı.

Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerinde yer aldığı Sevdan Bir Ateş dizisi, aşk, tutku ve heyecan temalarını merkeze alan hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Her çarşamba Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan dizi, hem televizyonda hem de dijitalde önemli bir başarıya imza attı. Senaryosunu Eda Tezcan ve Selda Akın'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturduğu Sevdan Bir Ateş dizisi, yayınlanan 4 bölümüyle de reytinglerde rekor kırdı.

SEZONUN 10 REYTİNGİNİ GÖREN İLK DİZİ OLDU!

Kapadokya’nın eşsiz atmosferiyle bütünleşen sahneleriyle ve güçlü oyunculuklarıyla dikkatleri üzerine çeken Sevdan Bir Ateş dizisi, ilk bölümünden bu yana reytinglerdeki başarısını sürdürdü. Geçtiğimiz akşam 4. bölümüyle ekranlara gelen proje, sezonun 10 reytingini gören ilk dizi oldu. Yayınlandığı günden bu yana rekor kırmaya devam eden dizi, son bölümüyle büyük ilgi gördü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni olan Sevdan Bir Ateş dizisi, 4. bölümüyle Total'de 9.68, AB'de 8.36 ve ABC1'de ise 10.06 reytinge ulaştı. Önümüzdeki hafta reyting yarışına 2. sezonuyla dahil olacak olan Yeraltı'nın ekranlara gelmesiyle birlikte reyting tablosunun nasıl şekil alacağı şimdiden merak edildi.

Sevdan Bir Ateş dizisinde Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın mükemmel uyumu yeni sezona damgasını vururken, projenin etkileyici hikayesi ise izleyicide büyük bir merak uyandırdı. Aile sırlarının, türlü intikamların, imkansız aşkların ve geçmişle yüzleşmelerin iç içe geçtiği dizi, Mirza ve Leyla'nın yıllara meydan okuyan hikayesini 4. bölümüyle de izleyiciye aktardı. Ekran yolculuğundaki güçlü başarısını tüm hızıyla devam ettiren dizi, yeni bölümleriyle seyircinin heyecanını artırdı.