Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 13:48

Sevdan Bir Ateş dizisi izleyiciden tam not aldı! Son bölümüyle sezonun 10 reytingini gören ilk dizi oldu

Show TV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı Sevdan Bir Ateş dizisi yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam not almayı başardı. Her çarşamba yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizinin son bölümü sezonun 10 reytingini gören ilk proje oldu. Reytinglerdeki yükselişini her hafta katlayarak devam ettiren Sevdan Bir Ateş, 4. bölümüyle de büyük ilgi gördü. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Sevdan Bir Ateş dizisi izleyiciden tam not aldı! Son bölümüyle sezonun 10 reytingini gören ilk dizi oldu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 13:48

Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında yer alan , geçtiğimiz haftalarda ekran macerasına başladı. CNP Film imzalı proje yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam not almayı başardı. Halep'ten 'ya uzanan çarpıcı aşk hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Sevdan Bir Ateş dizisi, ilk bölümden itibaren yükselişini sürdürdü. ekranlarında çarşamba günleri reyting mücadelesi veren dizi son bölümüyle sezonun 10 reytingini gören ilk proje oldu. Başrollerinde ve 'ın rol aldığı proje kısa sürede etkileyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Mirza ve Leyla’nın yıllara meydan okuyan hikayesini seyirciyle buluşturan Sevdan Bir Ateş dizisi, 4. bölümüyle de büyük ilgi gördü. Dizinin her hafta yükselen reytingleri ise yapımın ve kanalın yüzünü güldürdü.

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİ İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI!

Show TV ekranlarının iddialı projeleri arasında yer alan Sevdan Bir Ateş, yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitledi. Geçtiğimiz haftalarda ekran macerasına başlayan dizi, reytinglerde gösterdiği başarıyla izleyiciden tam not almayı başardı. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken proje, kısa sürede seyirciden büyük ilgi gördü. Hem televizyon izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından heyecanla takip edilen dizi, ilk bölümden itibaren reytinglerdeki başarısını sürdürdü.

Sevdan Bir Ateş dizisi izleyiciden tam not aldı! Son bölümüyle sezonun 10 reytingini gören ilk dizi oldu

Yapımcılığını Mehmet Canpolat ile Sadi Canpolat’ın üstlendiği, CNP Film imza taşıyan Sevdan Bir Ateş dizisi, Halep'ten Kapadokya'ya uzanan çarpıcı aşk hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Aile sırları, intikam, imkânsız aşklar ve geçmişle yüzleşmelerin iç içe geçtiği dizide Mirza ve Leyla’nın yıllara meydan okuyan hikayesi ekor kırdı. Yeni sezona bomba gibi başlayan iddialı yapım, yayınlanan yeni bölümleriyle reyting macerasında güzel sonuçlar elde etmeyi başardı.

Sevdan Bir Ateş dizisi izleyiciden tam not aldı! Son bölümüyle sezonun 10 reytingini gören ilk dizi oldu

Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerinde yer aldığı Sevdan Bir Ateş dizisi, aşk, tutku ve heyecan temalarını merkeze alan hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Her çarşamba Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan dizi, hem televizyonda hem de dijitalde önemli bir başarıya imza attı. Senaryosunu Eda Tezcan ve Selda Akın'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturduğu Sevdan Bir Ateş dizisi, yayınlanan 4 bölümüyle de reytinglerde rekor kırdı.

Sevdan Bir Ateş dizisi izleyiciden tam not aldı! Son bölümüyle sezonun 10 reytingini gören ilk dizi oldu

SEZONUN 10 REYTİNGİNİ GÖREN İLK DİZİ OLDU!

Kapadokya’nın eşsiz atmosferiyle bütünleşen sahneleriyle ve güçlü oyunculuklarıyla dikkatleri üzerine çeken Sevdan Bir Ateş dizisi, ilk bölümünden bu yana reytinglerdeki başarısını sürdürdü. Geçtiğimiz akşam 4. bölümüyle ekranlara gelen proje, sezonun 10 reytingini gören ilk dizi oldu. Yayınlandığı günden bu yana rekor kırmaya devam eden dizi, son bölümüyle büyük ilgi gördü.

Sevdan Bir Ateş dizisi izleyiciden tam not aldı! Son bölümüyle sezonun 10 reytingini gören ilk dizi oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni olan Sevdan Bir Ateş dizisi, 4. bölümüyle Total'de 9.68, AB'de 8.36 ve ABC1'de ise 10.06 reytinge ulaştı. Önümüzdeki hafta reyting yarışına 2. sezonuyla dahil olacak olan Yeraltı'nın ekranlara gelmesiyle birlikte reyting tablosunun nasıl şekil alacağı şimdiden merak edildi.

Sevdan Bir Ateş dizisi izleyiciden tam not aldı! Son bölümüyle sezonun 10 reytingini gören ilk dizi oldu

Sevdan Bir Ateş dizisinde Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın mükemmel uyumu yeni sezona damgasını vururken, projenin etkileyici hikayesi ise izleyicide büyük bir merak uyandırdı. Aile sırlarının, türlü intikamların, imkansız aşkların ve geçmişle yüzleşmelerin iç içe geçtiği dizi, Mirza ve Leyla'nın yıllara meydan okuyan hikayesini 4. bölümüyle de izleyiciye aktardı. Ekran yolculuğundaki güçlü başarısını tüm hızıyla devam ettiren dizi, yeni bölümleriyle seyircinin heyecanını artırdı.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sevdan Bir Ateş dizisi nerede çekiliyor, çekildi? Dizinin sahneleri ilgi gördü
Sevdan Bir Ateş’te baba kız sahnesi duygulandırdı! Beyza Karabacak ve Murat Ünalmış’ın sarılma anı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#show tv
#özge özacar
#Kapadokya
#Murat Ünalmış
#Sevdan Bir Ateş
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.