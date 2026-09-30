Sevdan Bir Ateş’te baba kız sahnesi duygulandırdı! Beyza Karabacak ve Murat Ünalmış’ın sarılma anı

Sevdan Bir Ateş dizisinde Beyza Karabacak ve Murat Ünalmış’ın baba kız sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Hüma karakteriyle büyük beğeni toplayan Beyza Karabacak’ın duygu dolu performansı, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Hüma’nın babasıyla sarıldığı an, ekran başındaki izleyicileri duygulandırdı. Sosyal medyada sahneye ilişkin çok sayıda yorum yapılırken, Beyza Karabacak’ın oyunculuğu da övgü aldı.

SEVDAN BİR ATEŞ’TE BABA KIZ SAHNESİ YÜREKLERE DOKUNDU

Sevdan Bir Ateş’in son bölümünde ekrana gelen baba kız sahnesi, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Beyza Karabacak ile Murat Ünalmış’ın karşılıklı performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Özellikle baba ve kızın yaşadığı duygusal sarılma anı, ekran başındakileri derinden etkiledi. Hüma’nın yaşadığı kırgınlık, kuyudan çıkarken ki korkusunu başarılı bir şekilde yansıtan Beyza Karabacak, oyunculuğuyla izleyicilerden tam not aldı.

Murat Ünalmış’ın performansıyla güçlenen sahne, dizinin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı sahneyi paylaşırken, “Yüreklerimize dokundu” yorumları dikkat çekti.

HÜMA KARAKTERİNE ÖVGÜLER YAĞDI

Sevdan Bir Ateş dizisinde Hüma karakteriyle izleyici karşısına çıkan Beyza Karabacak, son bölümdeki performansıyla sosyal medyada adından söz ettirdi. Babasına sarıldığı sahne, dizinin en çok konuşulan anları arasında yer aldı. Duygu yüklü sahnenin ardından izleyiciler peş peşe yorumlar yaptı.

Bir kullanıcı, “Hüma kuş, babasına sarıldı” sözleriyle duygularını dile getirirken, bir başka izleyici ise “Gözlerim dolu dolu izliyorum her seferinde, baba kız çok tatlılar” yorumunu yaptı. Sahneye gelen yorumlar bununla da sınırlı kalmadı.

“Tüm Türkiye ağladı şu sahne karşısında, muhteşemsiniz” ifadeleri dikkat çekti. Hüma karakterinin yaşadığı duyguları ekrana başarılı şekilde yansıtan Beyza Karabacak, performansıyla izleyicilerden tam not aldı.