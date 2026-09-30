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Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 22:30

Sevdan Bir Ateş’te baba kız sahnesi duygulandırdı! Beyza Karabacak ve Murat Ünalmış’ın sarılma anı

Sevdan Bir Ateş dizisinde Beyza Karabacak ve Murat Ünalmış’ın baba kız sahnesi izleyicilerin yüreğine dokundu. Hüma karakterini oynayan Beyza Karabacak’ın duygularını ekrana yansıttığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Baba kızın sarıldığı sahne, dizinin izleyicileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Hüma’nın yaşadığı duyguyu başarılı oyunculuğuyla izleyiciye geçiren Beyza Karabacak için övgü dolu yorumlar yapıldı.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Sevdan Bir Ateş’te baba kız sahnesi duygulandırdı! Beyza Karabacak ve Murat Ünalmış’ın sarılma anı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 22:30

dizisinde Beyza Karabacak ve ’ın baba kız sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Hüma karakteriyle büyük beğeni toplayan Beyza Karabacak’ın duygu dolu performansı, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Hüma’nın babasıyla sarıldığı an, ekran başındaki izleyicileri duygulandırdı. Sosyal medyada sahneye ilişkin çok sayıda yorum yapılırken, Beyza Karabacak’ın oyunculuğu da övgü aldı.

SEVDAN BİR ATEŞ’TE BABA KIZ SAHNESİ YÜREKLERE DOKUNDU

Sevdan Bir Ateş’in son bölümünde ekrana gelen baba kız sahnesi, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Beyza Karabacak ile Murat Ünalmış’ın karşılıklı performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Sevdan Bir Ateş’te baba kız sahnesi duygulandırdı! Beyza Karabacak ve Murat Ünalmış’ın sarılma anı

Özellikle baba ve kızın yaşadığı duygusal sarılma anı, ekran başındakileri derinden etkiledi. Hüma’nın yaşadığı kırgınlık, kuyudan çıkarken ki korkusunu başarılı bir şekilde yansıtan Beyza Karabacak, oyunculuğuyla izleyicilerden tam not aldı. 

Sevdan Bir Ateş’te baba kız sahnesi duygulandırdı! Beyza Karabacak ve Murat Ünalmış’ın sarılma anı

Murat Ünalmış’ın performansıyla güçlenen sahne, dizinin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı sahneyi paylaşırken, “Yüreklerimize dokundu” yorumları dikkat çekti.

HÜMA KARAKTERİNE ÖVGÜLER YAĞDI

Sevdan Bir Ateş dizisinde Hüma karakteriyle izleyici karşısına çıkan Beyza Karabacak, son bölümdeki performansıyla sosyal medyada adından söz ettirdi. Babasına sarıldığı sahne, dizinin en çok konuşulan anları arasında yer aldı. Duygu yüklü sahnenin ardından izleyiciler peş peşe yorumlar yaptı.

Sevdan Bir Ateş’te baba kız sahnesi duygulandırdı! Beyza Karabacak ve Murat Ünalmış’ın sarılma anı

Bir kullanıcı, “Hüma kuş, babasına sarıldı” sözleriyle duygularını dile getirirken, bir başka izleyici ise “Gözlerim dolu dolu izliyorum her seferinde, baba kız çok tatlılar” yorumunu yaptı. Sahneye gelen yorumlar bununla da sınırlı kalmadı. 

Sevdan Bir Ateş’te baba kız sahnesi duygulandırdı! Beyza Karabacak ve Murat Ünalmış’ın sarılma anı

“Tüm Türkiye ağladı şu sahne karşısında, muhteşemsiniz” ifadeleri dikkat çekti. Hüma karakterinin yaşadığı duyguları ekrana başarılı şekilde yansıtan Beyza Karabacak, performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

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ETİKETLER
#Murat Ünalmış
#Hüma
#Sevdan Bir Ateş
#Beyza Karabacak
#Medya
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