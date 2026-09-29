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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 20:50

Sevdan Bir Ateş dizisi nerede çekiliyor, çekildi? Dizinin sahneleri ilgi gördü

Özge Özacar, Gökçe Eyüboğlu ve Murat Ünalmış gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sevdan Bir Ateş, Çarşamba akşamları izleyici ile buluşuyor. Sevdan Bir Ateş'in çekildiği yerler ise merak konusu haline geldi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Sevdan Bir Ateş dizisi nerede çekiliyor, çekildi? Dizinin sahneleri ilgi gördü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 20:50

Ekranların sevilen dizisi 'te heyecanlı bölümler devam ederken, çekildiği yerler de merak konusu haline geldi. , Gökçe Eyüboğlu ve gibi isimlerin yer aldığı dizinin çekim yapıldığı yerler...

SEVDAN BİR ATEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

ekranlarında yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisinde heyecan devam ederken sahneler Kilis ve Kapadokya'da çekiliyor. Dizinin bazı sahneleri Ürgüp'te çekilirken bazı sahneler de Kilis'te çekiliyor.

Sevdan Bir Ateş dizisi nerede çekiliyor, çekildi? Dizinin sahneleri ilgi gördü

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İşte Sevdan Bir Ateş dizisinin oyuncuları ve karakterleri:

Murat Ünalmış – Mirza Kozaklı

Özge Özacar – Leyla Kızılırmak

Gökçe Eyüboğlu – Mihre Kozaklı

Sitare Akbaş – Destan Kızılırmak

Sevdan Bir Ateş dizisi nerede çekiliyor, çekildi? Dizinin sahneleri ilgi gördü

Taner Rumeli – Yaman Ganioğlu

Sezin Bozacı – Macide Kızılırmak

Yeşim Gül – Vuslat Kozaklı

İsmail Hakkı – Cici

Beyti Engin – İrfan

Okday Korunan – Çakır

Sevdan Bir Ateş dizisi nerede çekiliyor, çekildi? Dizinin sahneleri ilgi gördü

SEVDAN BİR ATEŞ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Show TV ekranlarında yeni sezon ile ekranlara gelmeye başlayan Sevdan Bir Ateş, Çarşamba akşamları 20.00'de yayınlanıyor. İlk bölümü ile ilgi çeken dizinin senaryosu kısa sürede dikkat çekti.

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#show tv
#gökçe eyüboğlu
#özge özacar
#Murat Ünalmış
#Diziler
#Sevdan Bir Ateş
#Mavi Kadin
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