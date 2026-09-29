Sevdan Bir Ateş dizisi nerede çekiliyor, çekildi? Dizinin sahneleri ilgi gördü

Ekranların sevilen dizisi Sevdan Bir Ateş'te heyecanlı bölümler devam ederken, çekildiği yerler de merak konusu haline geldi. Özge Özacar, Gökçe Eyüboğlu ve Murat Ünalmış gibi isimlerin yer aldığı dizinin çekim yapıldığı yerler...

SEVDAN BİR ATEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Show TV ekranlarında yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisinde heyecan devam ederken sahneler Kilis ve Kapadokya'da çekiliyor. Dizinin bazı sahneleri Ürgüp'te çekilirken bazı sahneler de Kilis'te çekiliyor.

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İşte Sevdan Bir Ateş dizisinin oyuncuları ve karakterleri:

Murat Ünalmış – Mirza Kozaklı

Özge Özacar – Leyla Kızılırmak

Gökçe Eyüboğlu – Mihre Kozaklı

Sitare Akbaş – Destan Kızılırmak

Taner Rumeli – Yaman Ganioğlu

Sezin Bozacı – Macide Kızılırmak

Yeşim Gül – Vuslat Kozaklı

İsmail Hakkı – Cici

Beyti Engin – İrfan

Okday Korunan – Çakır

SEVDAN BİR ATEŞ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Show TV ekranlarında yeni sezon ile ekranlara gelmeye başlayan Sevdan Bir Ateş, Çarşamba akşamları 20.00'de yayınlanıyor. İlk bölümü ile ilgi çeken dizinin senaryosu kısa sürede dikkat çekti.