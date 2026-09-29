Sevdan Bir Ateş dizisi nerede çekiliyor, çekildi? Dizinin sahneleri ilgi gördü

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İstanbul
Ekranların sevilen dizisi Sevdan Bir Ateş'te heyecanlı bölümler devam ederken, çekildiği yerler de merak konusu haline geldi. Özge Özacar, Gökçe Eyüboğlu ve Murat Ünalmış gibi isimlerin yer aldığı dizinin çekim yapıldığı yerler...
Show TV ekranlarında yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisinde heyecan devam ederken sahneler Kilis ve Kapadokya'da çekiliyor. Dizinin bazı sahneleri Ürgüp'te çekilirken bazı sahneler de Kilis'te çekiliyor.
İşte Sevdan Bir Ateş dizisinin oyuncuları ve karakterleri:
Murat Ünalmış – Mirza Kozaklı
Özge Özacar – Leyla Kızılırmak
Gökçe Eyüboğlu – Mihre Kozaklı
Sitare Akbaş – Destan Kızılırmak
Taner Rumeli – Yaman Ganioğlu
Sezin Bozacı – Macide Kızılırmak
Yeşim Gül – Vuslat Kozaklı
İsmail Hakkı – Cici
Beyti Engin – İrfan
Okday Korunan – Çakır
Show TV ekranlarında yeni sezon ile ekranlara gelmeye başlayan Sevdan Bir Ateş, Çarşamba akşamları 20.00'de yayınlanıyor. İlk bölümü ile ilgi çeken dizinin senaryosu kısa sürede dikkat çekti.