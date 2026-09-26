Sevdan Bir Ateş Miray kimdir? Hande Canpolat eşi kim, babası kimdir?

Sevdan Bir Ateş dizisinin ilk bölümleriyle birlikte Miray Kozaklı karakteri de izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri oldu. Mirza'nın kız kardeşi olan Miray, Kozaklı ailesindeki sert tavırları ve kolay affetmeyen kişiliğiyle öne çıkarken karaktere Hande Canpolat hayat veriyor. Peki Sevdan Bir Ateş Miray kimdir, gerçek adı nedir? Hande Canpolat kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

SEVDAN BİR ATEŞ MİRAY KİMDİR?

Sevdan Bir Ateş dizisinde Miray Kozaklı karakterini Hande Canpolat canlandırıyor. Miray, Mirza'nın kız kardeşi ve Kozaklı ailesinin en küçük kızı olarak hikâyede yer alıyor. Ailesinin gölgesinde kaldığını düşünen Miray, yaşadığı kırgınlıkların etkisiyle sertleşmiş, gururlu ve kolay kolay affetmeyen bir karakter olarak izleyici karşısına çıkıyor. Show TV'nin karakter tanımında da Miray'ın hırslı, öfkeli ve güçlü yapısına dikkat çekiliyor.

Miray'ın annesi Vuslat'a benzeyen güçlü ve keskin bir karaktere sahip olduğu belirtiliyor. Sevgi ve öfke arasında gidip gelen tavırları, Kozaklı ailesindeki dengeler açısından Miray'ı hikâyenin önemli karakterlerinden biri haline getiriyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Leyla'nın yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte Kozaklı ailesinde yaşanan gelişmeler Miray'ın da hikayesini etkiliyor.

Kozaklı ailesinin en küçük kızıdır.

Mirza'nın kız kardeşidir.

Hırslı ve gururlu bir karakterdir.

Yaşadığı kırgınlıklar nedeniyle sert bir kişiliğe sahiptir.

Kolay kolay affetmez.

Annesi Vuslat'ın güçlü karakterinden izler taşır.

Sevgisini çoğu zaman öfkesinin arkasına saklar.

HANDE CANPOLAT KİMDİR?

Sevdan Bir Ateş'te Miray Kozaklı'yı canlandıran Hande Canpolat, 10 Ocak 1994 doğumlu. 2026 yılı itibarıyla 32 yaşında olan oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Ardından University of California, Los Angeles'ta Amerikan Sineması üzerine eğitim aldığı ve oyunculuk alanında farklı atölye ve kurumlarda çalışmalar yaptığı belirtiliyor.

Canpolat'ın oyunculuk eğitimleri arasında Sadri Alışık Kültür Merkezi Konservatuvarı, Craft Tiyatro, Ivana Chubbuck Studio ve Bahar Kerimoğlu ile yapılan çalışmalar bulunuyor. Kamera önü oyunculuğunun yanı sıra sektörün kamera arkasında da görev alan Canpolat, yaratıcı yapım ve senaryo alanlarında çalışmalar yaptı.

HANDE CANPOLAT KAÇ YAŞINDA?

Hande Canpolat, 10 Ocak 1994 tarihinde doğdu. Doğum tarihine göre 2026 yılında 32 yaşında olan oyuncunun eğitim geçmişinde İstanbul Bilgi Üniversitesi ve UCLA bulunuyor. Oyunculuk eğitimi için ise Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin yanı sıra çeşitli oyunculuk atölyelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Canpolat, oyunculuk kariyerinin yanında yapım süreçlerinde de görev aldı. CNP Film bünyesinde genel koordinatörlük ve yapım çalışmaları yürüttüğü, farklı dizi ve sinema projelerinin kamera arkasında yer aldığı bilgisi bulunuyor. Bu nedenle Sevdan Bir Ateş, Canpolat'ın yalnızca kamera önü kariyeri açısından değil, yapım tarafındaki çalışmalarının ardından oyuncu olarak öne çıkması bakımından da dikkat çekiyor.

HANDE CANPOLAT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Hande Canpolat'ın oyunculuk kariyerindeki en güncel televizyon projesi Sevdan Bir Ateş. Dizide Miray Kozaklı karakterini canlandıran oyuncunun daha önce farklı yapımlarda kamera arkasında görev aldığı bilgisi bulunuyor. Kaynaklarda Canpolat'ın oyunculuk dışında genel koordinatörlük, yapımcılık ve senaristlik çalışmaları da yer alıyor.

Canpolat'ın önceki projeleri arasında Son Parti adlı sinema filmindeki Tuğçe karakteri bulunuyor. Ayrıca Sipahi, 49, Afacanlar Kampta ve Siyah Bere gibi projelerde farklı görevlerde yer aldı. Bu yapımların tamamı oyunculuk performansı anlamına gelmiyor. Canpolat'ın bu projelerdeki görevleri arasında genel koordinatörlük ve senaryo çalışmaları da bulunuyor.

Yıl Yapım Görevi / Karakteri 2026 Sevdan Bir Ateş Miray Kozaklı 2025 Siyah Bere Genel koordinatör 2023 49 Genel koordinatör 2023 Afacanlar Kampta Senarist 2022-2023 Sipahi Genel koordinatör 2022 Son Parti Tuğçe

Bu nedenle “Hande Canpolat hangi dizilerde oynadı?” sorusunun yanıtında oyunculuk ile kamera arkası görevlerini birbirinden ayırmak gerekiyor. Sevdan Bir Ateş, oyuncunun güncel televizyon oyunculuğu açısından öne çıkan projesi olarak yer alıyor.

HANDE CANPOLAT'IN BABASI KİM?

Hande Canpolat, Sevdan Bir Ateş'in yapım şirketi CNP Film'in kurucusu ve yapımcılarından Mehmet Canpolat'ın kızı. CNP Film'in yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat üstlenirken Sevdan Bir Ateş'in yönetmenliğini Murat Saraçoğlu, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Selda Akın birlikte yürütüyor.

Hande Canpolat'ın oyunculuk öncesinde de CNP Film bünyesinde kamera arkasında görev yaptığı ve genel koordinatör olarak çalıştığı bilgisi bulunuyor. Canpolat'ın yapımcılık ve senaryo çalışmalarının yanı sıra oyuncu olarak Sevdan Bir Ateş kadrosuna dahil olması, kariyerinde kamera önü ve kamera arkası çalışmalarının birlikte ilerlediğini gösteriyor.

HANDE CANPOLAT EŞİ KİMDİR?

Hande Canpolat, Haziran 2026'da iş insanı Cemil Bulduk ile evlendi.

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Sevdan Bir Ateş'in başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar bulunuyor. Murat Ünalmış Mirza Kozaklı'yı, Özge Özacar ise Leyla Kızılırmak'ı canlandırıyor. Kadroda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı ve Hande Canpolat gibi isimler de yer alıyor.

Dizinin hikâyesinde Kozaklı ailesi önemli bir yere sahip. Hande Canpolat'ın canlandırdığı Miray da bu ailenin üyelerinden biri olarak Mirza'nın kız kardeşi konumunda bulunuyor. Miray'ın Vuslat ile olan ilişkisi ve Leyla'nın yeniden ortaya çıkması sonrasında aile içinde yaşanan gelişmeler karakterin hikâyedeki konumunu etkiliyor.