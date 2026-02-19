Sevdiğim Sensin Dicle’si kimdir? Sevdiğim Sensin Dicle’si hikayesi ne?

Sevdiğim Sensin dizisindeki Dicle karakteriyle izleyiciler tarafından sevilen Helin Kandemir’in oynadığı karakter merak ediliyor. Perşembe akşamları ekrana gelen ve izleyicileri etkisi altına alan Dicle karakterinin geçmişsinde neler sakladığını, Erkan’la yollarının nasıl kesiştiği araştırılıyor. Peki, Sevdiğim Sensin Dicle kimdir? Sevdiğim Sensin Dicle’si hikayesi ne? Dicle rolünü oynayan Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında?

SEVDİĞİM SENSİN DİCLE KİMDİR?

Ünlü oyuncu Helin Kandemir’in oynadığı Dicle karakteriyle ilgili detaylar araştırılıyor. Sevdiğim Sensin dizisinin Dicle’si yaşamı boyunca köyünden dışarı çıkmamış, baskı, yoksulluk ve gelenekler arasında büyümüş genç bir kadın olarak dikkat çekiyor. İstanbul'a adım atmasıyla birlikte başlayan yeni hayatı ise dizinin ana hikâye eksenini oluşturuyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİCLE’Sİ HİKAYESİ NE?

Dicle’nin İstanbul’a gelmesiyle ardından bıraktığı geçmişi ve yaşadığı zorluklar yayınlanan yeni bölümlerle aydınlanmaya devam ediyor. Erkan ile yollarının kesişmesiyle hayatı değişen Dicle’nin geçmişinde açılan yaralarda bir bir ortaya çıkıyor.

Dicle, geçmişte yaşadığı acıların izlerini içinde taşımasına rağmen hayata karşı dimdik duran bir karakter olarak dikkat çekiyor. Büyük şehirde var olma mücadelesi verirken hem kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyor hem de kim olduğunu yeniden keşfetmeye çalışıyor.

İstanbul’daki bu yeni başlangıç, onun için sadece sığınacak bir yer değil; aynı zamanda küllerinden doğduğu bir dönüm noktası oluyor.

DİCLE ROLÜNÜ OYNAYAN HELİN KANDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Haziran 2024 yılında dünyaya gelen Helin Kandemir, İstanbul'da doğdu. Ortaöğretim eğitimine devam eden ve Icon Talent ile çalışan Kandemir, kameralar karşısına ilk defa 2017 yılında yayımlanan İsimsizler adlı dizi ile geçerek Pelin Akıncı karakterini oynadı. Babası Murat Kandemir lösemi sebebiyle 27 Şubat 2023 tarihinde hayatını kaybetti.

Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Birçok yapımda ve filmde rol alan Helin Kandemir Star Tv’de 2026 yılında yayınlanan Sevdiğim Sensin’deki Dicle karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.