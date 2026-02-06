Sevdiğim Sensin'in yayın günü belli oldu!

Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Sevdiğim Sensin" dizisinin yayın günü uzun zamandır merak konusuydu. Dizi perşembe günü seyircisiyle buluşacak.

SEVDİĞİM SENSİN PERŞEMBE GÜNÜ YAYINLANACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Sevdiğim Sensin” dizisinin yayın günü merak konusu… Aylardır bekletilen dizinin yayını için kulislerde dolaşan son bilgi “perşembe” günü ekrana geleceği yönünde oldu. Sevdiğim Sensin'in yayın gününün 12 Şubat Perşembe olacağı konuşuluyor.

Yapım şirketinin pazar, pazartesi ve salı günlerinde dizisinin olması, kanalın da çarşamba gününün dolu olması nedeniyle bir süre beklenmesine karar verilmişti. Başrollerini Aytaç Şaşmaz (Erkan) ve Helin Kandemir’in (Dicle) paylaştığı dizinin tarihli fragmanının kısa süre içinde ekrana gelmesi bekleniyor.

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi deneyimli ve yetenekli isimler de rol alıyor.