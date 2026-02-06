Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Sevdiğim Sensin'in yayın günü belli oldu!

Başrolünde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in yer aldığı Sevdiğim Sensin dizisinin yayın tarihi belli oldu. İlk tanıtımı yayınlandıktan sonra uzun süre fragmanın yayınlanması beklenen dizi Sevdiğim Sensin'in yayın günü belli oldu.

Sevdiğim Sensin'in yayın günü belli oldu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 14:27

Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Sevdiğim Sensin" dizisinin yayın günü uzun zamandır merak konusuydu. günü seyircisiyle buluşacak.

SEVDİĞİM SENSİN PERŞEMBE GÜNÜ YAYINLANACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Sevdiğim Sensin” dizisinin yayın günü merak konusu… Aylardır bekletilen dizinin yayını için kulislerde dolaşan son bilgi “perşembe” günü ekrana geleceği yönünde oldu. Sevdiğim Sensin'in yayın gününün 12 Şubat Perşembe olacağı konuşuluyor.

Sevdiğim Sensin'in yayın günü belli oldu!

Yapım şirketinin pazar, pazartesi ve salı günlerinde dizisinin olması, kanalın da çarşamba gününün dolu olması nedeniyle bir süre beklenmesine karar verilmişti. Başrollerini Aytaç Şaşmaz (Erkan) ve Helin Kandemir’in (Dicle) paylaştığı dizinin tarihli fragmanının kısa süre içinde ekrana gelmesi bekleniyor.

Sevdiğim Sensin'in yayın günü belli oldu!

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi deneyimli ve yetenekli isimler de rol alıyor.

