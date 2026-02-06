Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik'in kızından uyarı: Bu tür mesajlara itibar etmeyiniz

Yeşilçam'ın usta oyuncusu İhsan Gedik'in kızı Fatma Gedik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Fatma Gedik, yaptığı paylaşımda, "hasta olduğu yönünde asılsız iddialar ortaya atıldığı, bu yalanlar üzerinden telefonla ve sosyal medya aracılığıyla para talep edildiği tarafımızca tespit edilmiştir" dedi.

Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik'in kızından uyarı: Bu tür mesajlara itibar etmeyiniz
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.02.2026
12:23
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
12:23

Kader Arkadaşı, Baş Belası, Çaresizler, İnsan Avcısı gibi birçok yapımında rol alan İhsan Gedik'in son zamanlarda başı dolandırıcılarla dertte. İhsan Gedik'in kızı yakın çevresini uyararak babasının adını kullanan dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

YEŞİLÇAM OYUNCUSU İHSAN GEDİK'İN KIZINDAN DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI

Ünlü isimlerin adını kullanarak yapmaya çalışanlar, bu kez de Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik'in adını kullandı. Oyuncunun kızı Fatma Gedik Türkan, konuyla ilgili uyarıda bulundu.

Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik'in kızından uyarı: Bu tür mesajlara itibar etmeyiniz

Fatma Gedik Türkan; "Son günlerde, babam İhsan Gedik adına sahte sosyal medya hesapları ve telefon numaraları kullanılarak; hasta olduğu yönünde asılsız iddialar ortaya atıldığı, bu yalanlar üzerinden telefonla ve sosyal medya aracılığıyla para talep edildiği tarafımızca tespit edilmiştir. Bu paylaşımlar ve taleplerin tamamı dolandırıcılıktır. Bu tür mesajlara kesinlikle itibar etmeyiniz, para göndermeyiniz ve ilgili hesapları şikâyet ediniz. Gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" açıklamasını yaptı.

Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik'in kızından uyarı: Bu tür mesajlara itibar etmeyiniz

İHSAN GEDİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yeşilçam'da 'kötü adam' karakterinde görmeye alışık olduğumuz İhsan Gedik, 1942 doğumludur. 1960'lı yılların sonu ve 1970'li yıllarda en çok iş yapan oyunculardan olan sanatçı sonraki zamanda bazı TV yapımlarında rol aldı.

Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik'in kızından uyarı: Bu tür mesajlara itibar etmeyiniz
TGRT Haber
