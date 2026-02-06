Menü Kapat
Tarkan konser maratonunu bitirdi, kasasını doldurdu! Kazancı dudak uçuklattı

Uzun bir aranın ardından İstanbul'da peş peşe konser veren Tarkan, serisini tamamladı. İstanbul'dan ayrılan Tarkan'ın 10 konserden servet kazandığı iddia edildi.

Tarkan konser maratonunu bitirdi, kasasını doldurdu! Kazancı dudak uçuklattı
, 7 yılın ardından 'de peş peşe 10 tane düzenledi. Yoğun ilginin yaşandığı konserde biletler saniyeler içinde tükendi. Konserlerinin ardından Tarkan'ın yaklaşık olarak 500 milyon TL elde ettiği iddia edildi.

TARKAN KONSER SERİSİNİ TAMAMLADI

Tarkan İstanbul'da verdiği 10 konserlik serisini tamamladı. Son konserinin ardından ekibiyle kutlama yapan Tarkan, eşi ve kızının yaşadığı Almanya'ya döndü.

Tarkan konser maratonunu bitirdi, kasasını doldurdu! Kazancı dudak uçuklattı

TARKAN KONSERLERİNE YAPILAN DÜETLER DAMGA VURDU

Tarkan'ın sahnesine; Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer, Ajda Pekkan gibi isimler konuk oldu. Yaptıkları düetle çok konuşulan sanatçılara yorum ve beğeni yağdı.

Tarkan konser maratonunu bitirdi, kasasını doldurdu! Kazancı dudak uçuklattı

TARKAN'IN KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

10 konser veren Tarkan'ın servet elde ettiği iddia edildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Tarkan'ın İstanbul konserlerinden yaklaşık 500 milyon TL gelir elde ettiği ifade ediliyor. Söz konusu rakama ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Tarkan konser maratonunu bitirdi, kasasını doldurdu! Kazancı dudak uçuklattı
ETİKETLER
#tarkan
#konser
#sanatçı
#gelir
#TÜRKİYE
#Magazin
