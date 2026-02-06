Tarkan konser maratonunu bitirdi, kasasını doldurdu! Kazancı dudak uçuklattı

Tarkan, 7 yılın ardından Türkiye'de peş peşe 10 tane konser düzenledi. Yoğun ilginin yaşandığı konserde biletler saniyeler içinde tükendi. Konserlerinin ardından Tarkan'ın yaklaşık olarak 500 milyon TL gelir elde ettiği iddia edildi.

TARKAN KONSER SERİSİNİ TAMAMLADI

Tarkan İstanbul'da verdiği 10 konserlik serisini tamamladı. Son konserinin ardından ekibiyle kutlama yapan Tarkan, eşi ve kızının yaşadığı Almanya'ya döndü.

TARKAN KONSERLERİNE YAPILAN DÜETLER DAMGA VURDU

Tarkan'ın sahnesine; Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer, Ajda Pekkan gibi isimler konuk oldu. Yaptıkları düetle çok konuşulan sanatçılara yorum ve beğeni yağdı.

TARKAN'IN KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

10 konser veren Tarkan'ın servet elde ettiği iddia edildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Tarkan'ın İstanbul konserlerinden yaklaşık 500 milyon TL gelir elde ettiği ifade ediliyor. Söz konusu rakama ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.