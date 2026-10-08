Sezen Taş evli mi, eşi kim? Sezen Taş'ın çocukları var mı? Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'a ne oldu?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Atilla Taş'ın kızını kaybetmesi tüm Türkiye'nin yüreklerini yaktı. Genç ismin yüksek kattan düşerek vefat etmesi üzerine özel hayatına dair bilgiler de merak edildi.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sezen Taş'ın kiminle evli olduğu bilinmezken genç ismin 2 çocuk sahibi olduğu biliniyor. Atilla Taş'ın seneler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dede olacağını duyurduğu anlar ise duygulandırmıştı.
1992 yılında dünyaya gelen Sezen Taş'ın evliliğinden 2 tane çocuğu bulunuyor. Atilla Taş, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dede olacağının haberini yıllar önce vermişti. Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesi üzerine iki çocuğunu geride bıraktığı bilgisi ise yürekleri yaktı.
Atilla Taş'ın kızı olan Sezen Taş, Mersin'de bulunduğu binanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. İki çocuk sahibi olan genç ismin vefatı yürekleri yaktı. Gazeteci Burhan Akdağ, Sezen Taş'ın vefat haberini sosyal medyadan duyurmuştu.