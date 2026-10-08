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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 17:30

Sezen Taş evli mi, eşi kim? Sezen Taş'ın çocukları var mı? Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'a ne oldu?

Müzik piyasasında adından söz ettiren Atilla Taş'ın kızı olan Sezen Taş, bugün Mersin'de bulunduğu binanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Yürekleri yakan haberin ardından Sezen Taş evli mi, çocukları var mı soruları sevenlerinin akıllarına düştü.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Sezen Taş evli mi, eşi kim? Sezen Taş'ın çocukları var mı? Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'a ne oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 17:30

Atilla Taş'ın kızını kaybetmesi tüm Türkiye'nin yüreklerini yaktı. Genç ismin yüksek kattan düşerek vefat etmesi üzerine özel hayatına dair bilgiler de merak edildi.

SEZEN TAŞ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sezen Taş'ın kiminle evli olduğu bilinmezken genç ismin 2 çocuk sahibi olduğu biliniyor. Atilla Taş'ın seneler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dede olacağını duyurduğu anlar ise duygulandırmıştı.

Sezen Taş evli mi, eşi kim? Sezen Taş'ın çocukları var mı? Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'a ne oldu?

SEZEN TAŞ'IN ÇOCUKLARI VAR MI, KAÇ TANE?

1992 yılında dünyaya gelen Sezen Taş'ın evliliğinden 2 tane çocuğu bulunuyor. Atilla Taş, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dede olacağının haberini yıllar önce vermişti. Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesi üzerine iki çocuğunu geride bıraktığı bilgisi ise yürekleri yaktı.

Sezen Taş evli mi, eşi kim? Sezen Taş'ın çocukları var mı? Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'a ne oldu?

SEZEN TAŞ'A NE OLDU?

Atilla Taş'ın kızı olan Sezen Taş, 'de bulunduğu binanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. İki çocuk sahibi olan genç ismin vefatı yürekleri yaktı. Gazeteci Burhan Akdağ, Sezen Taş'ın vefat haberini sosyal medyadan duyurmuştu.

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#Mersin
#Atilla Taş
#burhan akdağ
#Sezen Taş
#Biyografi
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