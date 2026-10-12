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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 12:44

Sharon Kovacs Kimdir? Sharon Kovacs Kaç Yaşında? Sharon Kovacs Nereli, Ne İş Yapıyor?

Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs, kendine özgü sesi ve müzik tarzıyla dikkat çekiyor. Peki, Sharon Kovacs kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte ünlü şarkıcının hayatı ve kariyerine dair merak edilenler.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Sharon Kovacs Kimdir? Sharon Kovacs Kaç Yaşında? Sharon Kovacs Nereli, Ne İş Yapıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 12:44

Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs, müzik kariyeri ve kendine özgü tarzıyla merak konusu oldu. Soul müzik türündeki çalışmalarıyla tanınan sanatçının hayatı, yaşı ve kariyerine ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Sharon Kovacs kimdir, kaç yaşında ve nereli?

HABERİN ÖZETİ

Sharon Kovacs Kimdir? Sharon Kovacs Kaç Yaşında? Sharon Kovacs Nereli, Ne İş Yapıyor?

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Hollandalı şarkıcı ve söz yazarı Sharon Kovacs'ın hayatı, yaşı, memleketi ve müzik kariyeri hakkında bilgiler aktarılmaktadır.
Sahne adıyla Kovacs olarak tanınan sanatçı, 15 Nisan 1990 doğumlu olup Hollanda'nın Baarlo kasabasında dünyaya gelmiştir.
Eindhoven’daki Rock City Institute’ta müzik eğitimi alarak 2013 yılında mezun olmuştur.
2014 yılında yayımladığı “My Love” adlı şarkısıyla ve My Love EP’siyle dikkat çekmiştir.
2015 yılında yayımlanan ilk stüdyo albümü 'Shades of Black' ile Avrupa müzik sahnesinde daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.
Sanatçı, soul, blues ve pop müzik türlerinden beslenen tarzı, güçlü vokali ve sahne performanslarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

SHARON KOVACS KİMDİR?

Sahne adıyla Kovacs olarak tanınan şarkıcı ve söz yazarı, kendine özgü vokali ve soul müzik ağırlıklı tarzıyla tanınıyor. Eindhoven’daki Rock City Institute’ta müzik eğitimi alan sanatçı, 2013 yılında mezun oldu. Kovacs, 2014 yılında yayımladığı “My Love” adlı şarkısıyla müzik dünyasında dikkat çekti ve kısa sürede Avrupa’da tanınan isimlerden biri hâline geldi. 

Sharon Kovacs Kimdir? Sharon Kovacs Kaç Yaşında? Sharon Kovacs Nereli, Ne İş Yapıyor?

SHARON KOVACS KAÇ YAŞINDA?

15 Nisan 1990 doğumlu Sharon Kovacs, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır. Hollandalı şarkıcı, müzik kariyerine genç yaşlarda yöneldi ve kendine özgü tarzıyla kısa sürede dikkat çekti. Soul müzik ağırlıklı çalışmalarıyla tanınan Kovacs, sahne performansları ve güçlü vokaliyle müzik dünyasındaki yerini aldı.

Sharon Kovacs Kimdir? Sharon Kovacs Kaç Yaşında? Sharon Kovacs Nereli, Ne İş Yapıyor?

SHARON KOVACS NERELİ?

Sharon Kovacs, ’nın Limburg bölgesinde bulunan Baarlo kasabasında dünyaya geldi. Hollandalı şarkıcı, müzik kariyerini de ülkesinde şekillendirdi. Kendine özgü vokali ve soul müzik ağırlıklı tarzıyla tanınan Kovacs, zamanla Avrupa müzik sahnesinde de adından söz ettirdi.

Sharon Kovacs Kimdir? Sharon Kovacs Kaç Yaşında? Sharon Kovacs Nereli, Ne İş Yapıyor?

SHARON KOVACS NE İŞ YAPIYOR?

Sharon Kovacs, şarkıcılık ve söz yazarlığı yapan Hollandalı bir sanatçıdır. Soul, blues ve pop müzik türlerinden beslenen kendine özgü tarzıyla tanınır. 2014 yılında yayımladığı “My Love” adlı şarkısıyla geniş kitlelerin dikkatini çeken Kovacs, aynı yıl çıkardığı My Love EP’siyle müzik kariyerinde önemli bir adım attı. 2015’te yayımlanan ilk stüdyo albümü Shades of Black ile Avrupa müzik sahnesinde daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Sanatçı, şarkı yazarlığı ve sahne performanslarıyla müzik çalışmalarını sürdürmektedir.

Sharon Kovacs Kimdir? Sharon Kovacs Kaç Yaşında? Sharon Kovacs Nereli, Ne İş Yapıyor?

Kendine özgü müzik tarzı ve güçlü vokaliyle tanınan Sharon Kovacs, yayımladığı şarkılar ve sahne performanslarıyla kariyerini sürdürmeye devam ediyor. Hollandalı sanatçının müzik yolculuğu ve çalışmaları, onu yakından tanımak isteyen dinleyicilerin ilgisini çekiyor.

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ETİKETLER
#Hollanda
#Sharon Kovacs
#Baarlo
#Soul Müzik
#My Love
#Biyografi
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