Survivor Greece yarışmacılarından Stavros Floros, son günlerde yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle gündemde yer alıyor. 22 yaşında olduğu belirtilen genç yarışmacı, Survivor Yunanistan’daki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Sporcu kimliği ve dayanıklılığıyla dikkat çeken Floros’un geçirdiği kazanın ardından sağlık durumu yakından takip edilen Floros için sevenlerinden destek mesajları gelmeye devam ediyor. Peki, Stavros Floros kimdir kaç yaşında? Stavros Floros mesleği ne?

HABERİN ÖZETİ Stavros Floros kimdir kaç yaşında? Stavros Floros mesleği ne? Survivor Greece yarışmacısı Stavros Floros, geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle gündemde yer alıyor. Stavros Floros, 22 yaşında bir Survivor Greece yarışmacısıdır. Yarışmada "Eparchiotes (Mavi)" takımında mücadele etmiştir. Fiziksel gücü, dayanıklılığı ve parkurlardaki başarılı performansıyla dikkat çekmiştir. Doğa ve deniz sporlarına ilgi duymaktadır, özellikle zıpkınla balık avcılığı yapmaktadır. Mesleği hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

STAVROS FLOROS KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Survivor Greece yarışmacısı Stavros Floros, yaşadığı talihsiz kazanın ardından en çok araştırılan isimlerden biri haline geldi. 22 yaşındaki genç yarışmacının hayatı ve Survivor’daki performansı sosyal medyada gündem oldu.

Yunanistan’ın Kavala kentinden yarışmaya katılan Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen Survivor Yunanistan’da “Eparchiotes (Mavi)” takımında mücadele ediyordu. Fiziksel gücü, dayanıklılığı ve parkurlardaki başarılı performansıyla dikkat çeken Floros, yarışmanın iddialı isimleri arasında gösteriliyordu.

Genç yarışmacı özellikle mücadeleci tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanırken, takım içerisindeki performansıyla da sık sık öne çıkıyordu. Survivor takipçileri tarafından yakından tanınan Stavros Floros’un aktif olarak su sporlarıyla ilgilendiği ifade ediliyor.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre Stavros Floros, yarışma dışında doğa ve deniz sporlarına ilgi duyuyor. Özellikle zıpkınla balık avcılığı yaptığı belirtilen genç yarışmacının, sosyal medyada da geniş takipçi kitlesine sahip olduğu konuşuluyor.

STAVROS FLOROS MESLEĞİ NE?

Stavros Floros’un profesyonel olarak sporla ilgilendiği ve özellikle su sporlarına yakın olduğu belirtiliyor. Fiziksel dayanıklılığıyla dikkat çeken Floros’un aktif yaşam tarzı sayesinde Survivor parkurlarında başarılı performans sergilediği ifade ediliyor. Genç yarışmacının zıpkınla balık avcılığı yaptığı da Yunan basınında yer alan bilgiler arasında bulunuyor. Floros’un mesleğinin ne olduğuna dair internette net bir bilgiye ulaşılamadı.