Tara De Vries kimdir? Tara De Vries kaç yaşında, aslen nereli?

Tara De Vries, The Traitors Türkiye yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Model olduğu bilinen Tara De Vries'ın kim olduğu araştırılıyor. Akıl, şüphe, gizem ve stratejik hamlelerin ağırlıkta olduğu The Traitors Türkiye yarışmasının ön plana çıkan isimleri arasında yer alan Tara De Vries'ın özel hayatına detaylar da merak ediliyor. Daha çok manken ve güzellik kraliçesi olarak adından söz ettiren Tara De Vries, başarılı yarışmacı kişiliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Tara De Vries kimdir? Tara De Vries kaç yaşında, aslen nereli? İşte detaylar…

Tara De Vries kimdir? Tara De Vries kaç yaşında, aslen nereli?
yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Tara De Vries’ın kim olduğu merak ediliyor. Özellikle manken ve güzellik kraliçesi olarak tanınan Tara De Vries, şimdilerde The Traitors Türkiye yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dünyaca ünlü yarışmanın Türkiye versiyonunda boy gösteren isimler arasında bulunan Tara De Vries’ın özel hayatı araştırılıyor. Akıl, şüphe, gizem ve stratejik hamlelerin ağırlıkta olduğu The Traitors Türkiye yarışmasının ön plana çıkan isimlerden biri olan Tara De Vries’ın kişisel yaşantısına dair detaylar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Daha çok güzellik yarışması birincisi olarak ön plana çıkan Tara De Vries’ın özel hayatına dair detaylar araştırılanlar arsında yer alıyor. Peki, Tara De Vries kimdir? Tara De Vries kaç yaşında? Tara De Vries aslen nereli? Tara De Vries hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Tara De Vries’a dair bilinmeyenler…

The Traitors Türkiye yarışmasıyla tanınan model ve güzellik kraliçesi Tara De Vries'ın kim olduğu, yaşı, nereli olduğu ve özel hayatına dair bilgiler araştırılıyor.
Tara De Vries, 2018 Miss Turkey Universe güzellik yarışmasını kazanmış ve aynı yıl Miss Universe'de Türkiye'yi temsil etmiştir.
Koç Üniversitesi'nde Ekonomi ve İşletme Bölümü'nde eğitim görmüştür.
6 Ekim 1998 doğumlu olan Tara De Vries, yarı Türk yarı Hollandalıdır; annesi Özlem Kaymaz, babası ise Hollandalı mühendis Watze de Vries'dır.
12 yaşında Türkiye'ye taşınmış ve hayatını İstanbul ve Amsterdam arasında sürdürmektedir.
Sosyal medyada aktif olan Tara De Vries, yogayla yakından ilgilenmekte ve Amsterdam'da yoga üzerine çalışmalar yapmaktadır.
TARA DE VRİES KİMDİR?

Tara De Vries, Kanal D ve Prime Video işbirliğiyle izleyici karşısına çıkan The Traitors Türkiye programının ön plana çıkan yarışmacılarından biridir. 2018 Universe güzellik yarışmasını kazanan Tara De Vries, model ve güzellik kraliçesi olarak tanınıyor. 2018 Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Tara De Vries, model, manken ve güzellik kraliçesi olarak adını geniş kitlelere duyurdu.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Tara De Vries, daha sonra yükseköğrenime yöneldi. Koç Üniversitesi'nde Ekonomi ve İşletme Bölümü’nde eğitim kariyerine devam ettiği bilinen Tara De Vries, katıldığı güzellik yarışmalarıyla ön plana çıkıyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tara De Vries, sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanıyor. Instagram hesabında 252 binden fazla takipçisi bulunan ünlü model, yogayla yakından ilgileniyor. Yoga üzerine çeşitli eğitimler ve seanslar gerçekleştiren Tara De Vries, özellikle Amsterdam’da çalışmalarına devam ediyor.

TARA DE VRİES KAÇ YAŞINDA?

Model, manken ve yoga uzmanı olarak tanınan Tara De Vries, 6 Ekim 1998 tarihinde Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da dünyaya geldi. Henüz 27 yaşında olan Tara De Vries, İstanbul ve Amsterdam arasında hayatına devam ediyor. 2018 yılında Miss Turkey seçilerek Türkiye’yi Miss Universe sahnesinde temsil eden Tara De Vries, bir süre magazin programı sunuculuğu yaptı.

Medya dünyasında da adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Tara De Vries, özellikle güzellik yarışmasındaki başarısıyla kariyerine yön verdi. Türk medya dünyasının genç kuşak yüzlerinden biri olan Tara De Vries, şimdilerde Kanal D ve Prime Video işbirliğiyle izleyici karşısına çıkan The Traitors Türkiye programıyla adını duyuruyor.

Dünyaca ünlü yarışmanın Türkiye versiyonunda boy gösteren isimler arasında bulunan Tara De Vries, programın en dikkat çeken isimleri arasında ön plana çıkıyor. Türkiye’nin önde gelen tanınmış isimleri arasında yer alan Tara De Vries, sosyal medyada aktif olarak boy gösteriyor. Akıl, şüphe, gizem ve stratejik hamlelerin ağırlıkta olduğu The Traitors Türkiye yarışmasının sevilen isimleri arasında bulunan Tara De Vries, çok yönlü kariyeriyle adından söz ettiriyor.

TARA DE VRİES ASLEN NERELİ?

Hollandalı bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Tara De Vries, yarı Türk yarı Hollandalıdır. Tara De Vries’ın annesi 1992 yılında da Türkiye Güzeli seçilen Özlem Kaymaz’dır. Babası ise Hollandalı mühendis Watze de Vries’dır.

Hollandalı mühendis Watze de Vries ile hayatını birleştiren Özlem Kaymaz’ın bu evliliğinden Tara De Vries adında bir kızları dünyaya geldi. Hollanda’da doğan Tara De Vries, 12 yaşında Türkiye'ye taşındı. Şimdilerde hayatını Hollanda ve Türkiye arasında sürdüren Tara De Vries, The Traitors Türkiye yarışmasıyla gündeme geliyor.

