Öykü Berkan kimdir, kaç yaşında? The Traitors Türkiye yarışmacısı Öykü Berkan aslen nerelidir?

Prime Video'nun merakla beklenen yarışma programı The Traitors Türkiye, 25 Mart 2026'da izleyicisiyle buluşacak. Yarışmacıların belli olmasıyla gözler Öykü Berkan'a çevrildi. Peki The Traitors Türkiye yarışmacısı Öykü Berkan kimdir, kaç yaşında? Öykü Berkan aslen nerelidir? İşte genç yarışmacı hakkında merak edilenler...

ÖYKÜ BERKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Öykü Berkan, 6 Temmuz 2001 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 24 yaşında olan fenomen, bugünlerde The Traitors Türkiye yarışmasıyla anılıyor.

Sosyal medya fenomeni, YouTuber ve oyuncu kimliği ile tanınan Öykü Berkan, genellikle komedi challenge ve makyaj içerikleri paylaşıyor. Çok kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Berkan'ın, YouTube'da yaklaşık 190 bin abonesi bulunuyor. Öykü Berkan Instagram profilinde ise 700 binin üzerinde takipçi var.

Öykü Berkan, kariyerine 2019 yılında Exation Challenge Türkiye ile adım atmıştır ve 2020 yılında da Exation Türkiye'de bulunmuştur. Oyunculuk alanında da adından söz ettiren Berkan, 2014 yılı yapımı olan Sevgi Dostluk Treni adlı filmde rol almıştır. Bununla beraber, yazar Zeynep Sey'in Siyahın Buruk Tebessümü isimli kitabının kapağında kendisi modellik yapmıştır.

THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMACISI ÖYKÜ BERKAN ASLEN NERELİDİR?

Öykü Berkan aslen İstanbulludur. Genç fenomen hayatının da büyük bölümünü İstanbul'da geçirmiş bir isim. Bununla beraber, Öykü Berkan'ın dikkat çeken de bir hayat öyküsü bulunmaktadır.

Prematüre olarak 7 aylık doğan Berkan'ın kalbinde delik olduğu tespit edilmiş ve henüz 1 yaşına dahi gelmeden, anne ve babasından ayrılmış. Uzun zaman boyunca anneannesi ve dedesiyle yaşayan Öykü Berkan, 15 yaşına gelince annesiyle yeniden bir araya gelmiş.

6 yaşında veren hastalığna yakalanan ve hastalığı atlatan Öykü Berkan'in annesinin de bir dönem göğüs kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı.

ÖYKÜ BERKAN EVLİ Mİ, SEVGİLİSİ KİM?

Öykü Berkan şu anda bekar ve bilinen bir ilişkisi yok. Geçmiş dönemlerde basketbolcu Onur Alp Bitim ile bir süre aşk yaşayan Berkan, 2022 yılında bu ilişkisini sonlandırdığı biliniyor. Öykü Berkan'ın daha önce de Meriç İzgi ile sevgili oldukları iddia edilmişti. Öykü Berkan, Yusuf Piliç ile haklarından çıkan aşk dedikodularına ise arkadaş olduklarını söyleyerek son noktyı koymuştur.