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Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 18:39
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 18:39

Taşacak Bu Deniz Cengiz Volkov kim? Ali Önsöz kimdir, dizi ve filmleri neler?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezonunda hikâyeye katılan Cengiz Volkov karakteri şimdiden merak konusu oldu. Timur Volkov'un oğlu olarak Karadeniz'e gelecek olan Cengiz'in, babasından farklı yöntemlerle hareket edeceği ve dengeleri değiştireceği konuşuluyor. Karaktere ise genç oyuncu Ali Önsöz üstleniyor. Peki, Taşacak Bu Deniz'in Cengiz Volkov'u kimdir? Ali Önsöz kimdir? Ali Önsöz hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Taşacak Bu Deniz Cengiz Volkov kim? Ali Önsöz kimdir, dizi ve filmleri neler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 18:39
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 18:39

'in ikinci sezonunda kadroya katılan Cengiz Volkov karakteri, dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday görünüyor. Timur Volkov'un oğlu olarak hikâyeye dahil olacak karakterin, 'e gelişiyle birlikte olayların seyrinin değişmesi bekleniyor. Babasının izinden gitmek yerine kendine özgü yöntemler kullanacağı belirtilen Cengiz Volkov, yeni sezonun dikkat çeken karakterleri arasında yer alıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz'in Cengiz Volkov'u kimdir? Ali Önsöz kimdir? Ali Önsöz hangi dizi ve filmlerde oynadı?

TAŞACAK BU DENİZ'İN CENGİZ VOLKOV'U KİMDİR?

Taşacak Bu Deniz dizisinin ikinci sezonunda hikâyeye dahil olan Cengiz Volkov karakteri, daha ilk bölümlerden itibaren dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Timur Volkov’un oğlu olan Cengiz’e başarılı oyuncu Ali Özsöz üstleniyor. Moskova’da büyüyen ve eğitimini Londra’da tamamlayan genç avukat, babasından oldukça farklı bir karakter yapısına sahip. 

Taşacak Bu Deniz Cengiz Volkov kim? Ali Önsöz kimdir, dizi ve filmleri neler?

Güç kullanmak yerine zekâsına, stratejilerine ve hukuk bilgisine güvenen Cengiz, karşısındaki kişilerin zayıf noktalarını analiz ederek hareket ediyor. Karadeniz’e gelişiyle birlikte mevcut dengelerin değişmesine neden olacak karakter, hem Volkov ailesinin hikâyesine yeni bir boyut kazandıracak hem de dizideki birçok karakterin kaderini etkileyecek.

ALİ ÖNSÖZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ali Önsöz, 2000 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Oyunculuk yolculuğuna sahne çalışmalarıyla başlayan genç oyuncu Ali Önsöz, kısa sürede televizyon ve sinema projelerinde yer alarak adını duyurmayı başarmıştır. Tiyatro kökenli olması sayesinde oyunculuk tekniğini geliştiren Önsöz, farklı karakterlere hayat verme konusundaki başarısıyla dikkat çekmektedir.

Taşacak Bu Deniz Cengiz Volkov kim? Ali Önsöz kimdir, dizi ve filmleri neler?

Kariyeri boyunca çeşitli türlerdeki yapımlarda rol alan oyuncu, özellikle karakter oyunculuğundaki performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Ekran dünyasında yükselen isimler arasında gösterilen Ali Önsöz, yer aldığı projelerde sergilediği doğal oyunculuğuyla öne çıkmaktadır.

ALİ ÖNSÖZ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Taşacak Bu Deniz – Cengiz Volkov

A.B.İ. – Fikret Kalfa

Kuruluş Osman – Yusuf Bey

Taşacak Bu Deniz Cengiz Volkov kim? Ali Önsöz kimdir, dizi ve filmleri neler?

Ateş Kuşları – Kara Polat

Darmaduman – Yağız

Sana Söz – Bora Demircioğlu

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#karadeniz
#taşacak bu deniz
#Ali Önsöz
#Timur Volkov
#Cengiz Volkov
#Biyografi
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