Taşacak Bu Deniz Emriye hala kimdir? Ayla Baki kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Taşacak Bu Deniz yeni sezonuyla ekranlara dönerken, oyuncu kadrosuna katılan yeni karakterler de dikkat çekmeye başladı. Bunlardan biri olan Emriye Varoğlu, diğer adıyla Emriye Hala, Koçari ailesinin hikâyesinde önemli bir rol üstlenecek. Aile içindeki dengeleri etkileyebilecek güçlü bir karakter olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Emriye Hala'nın gelişi, dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Peki, Taşacak Bu Deniz'in Emriye Hala'sı kimdir? Ayla Baki kimdir kaç yaşında? Ayla Baki hangi dizilerde oynadı?

TAŞACAK BU DENİZ'İN EMRİYE HALA'SI KİMDİR?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezonunda hikâyeye dahil olan Emriye Hala, daha ilk andan itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Adil Koçari'nin hem halası hem de süt annesi olan Emriye, yıllar önce Koçari ailesinden ayrılarak yaylada yaşamayı tercih etmişti. Ancak dönüşü sıradan olmayacak. Köye yalnızca kendisi değil, geçmişten gelen öfkesi ve Adil üzerindeki büyük etkisiyle birlikte geliyor.

Aile içinde sözü geçen, güçlü ve otoriter yapısıyla tanınan Emriye Hala'nın Adil'e karşı tavrı merak konusu oldu. Ona göre Adil'in affedilemeyecek tek hatası, bir Furtuna geliniyle evlenmiş olması. Bu nedenle Emriye Hala'nın gelişi, Koçari ailesinde yeni çatışmaların ve hesaplaşmaların fitilini ateşleyecek gibi görünüyor.

AYLA BAKİ KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Ayla Baki, 29 Eylül 1968 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. Uzun yıllar boyunca sahne çalışmalarını sürdüren Baki, oyunculuk kariyerinde tiyatronun yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde de yer aldı.

Farklı dönemlerde dram ve komedi türündeki yapımlarda izleyici karşısına çıkan oyuncu, çeşitli karakterlerle ekran ve beyaz perdede kendine yer edindi. Ayla Baki, 2026 yılında ise Taşacak Bu Deniz dizisinin ikinci sezon oyuncu kadrosuna dahil oldu. Dizide Emriye Varoğlu, namıdiğer Emriye Hala karakterini üstlenen Baki, Koçari ailesinin hikâyesine dahil olarak izleyici karşısına çıkıyor.

AYLA BAKİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Taşacak Bu Deniz 2026

4N1K Düğün

Bedel 2015

Nazlı Yarim 2007

Naciye'yi Kim Sevmez