Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çocuklar Duymasın, En son Babalar Duyar gibi yapımlarla ekranlara gelen usta oyuncu Ferdi Atuner, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinin açıklamalarına göre, kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenilen Ferdi Atuner hayatıyla merak edilmeye başlandı. Peki, Usta oyuncu Ferdi Atuner kimdir? Ferdi Atuner kaç yaşında, nereli? sorularını sizin için araştırdık.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Ferdi Atuner, 1 Ocak 1944 yılında Erzincan’da dünyaya geldi. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu olan Ferdi Atuner, Gülriz Sururu-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda oynadı. Başarılı tiyatro geçmişiyle dikkatleri üzerine çeken Ferdi Atuner, ekranlardaki başarısıyla da adından sıklıkla söz ettirmiştir.
Usta tiyatrocu Ferdi Atuner, 1 Ocak 1944 yılında dünyaya geldi. Şimdilerde 82 yaşında olan Ferdi Atuner, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz dakikalarda kamuoyunda yer alan bilgilere göre, uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Ferdi Atuner’den acı haber geldi.
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Ferdi Atuner, hayranları ve sevenlerini derin bir hüzne boğdu. Oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Atuner, geniş çevrelerce tanınmıştır.
Ferdi Atuner’in vefatının ardından hayatı hakkında detaylar merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bunlardan biri de nereli? sorusu oldu.
82 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Atuner’in aslen nereli olduğu bilinmiyor. Ancak kendisinin Erzincan’da doğması nedeniyle kamuoyunda Erzincanlı olduğu biliniyor. Seslendirme sanatçısı olarak da tanınan Ferdi Atuner, birbirinden başarılı yapımlarla izleyici karşısına çıkmıştır.
Sünnet Çocuğu
Organik Aşk Hikâyeleri
Cümbüşü Sanata
Meleklerin Mucizesi
Muhalif Başkan
Hayat Sürprizlerle Dolu
Sarı Keçilikler
Papatyam: Celal
Sevimli Dinozor Tatilde
Kirpi
Bez Bebek: Müdür
İki Arada Aşk: Gizem'in babası
Profesyonel Çaylaklar
Ahududu
Kahraman İnekler
Cennet Mahallesi: Tuncay
Azize
Çocuklar Duymasın
Reyting Hamdi