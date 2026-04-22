Çocuklar Duymasın, En son Babalar Duyar gibi yapımlarla ekranlara gelen usta oyuncu Ferdi Atuner, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinin açıklamalarına göre, kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenilen Ferdi Atuner hayatıyla merak edilmeye başlandı. Peki, Usta oyuncu Ferdi Atuner kimdir? Ferdi Atuner kaç yaşında, nereli? sorularını sizin için araştırdık.

HABERİN ÖZETİ Usta oyuncu Ferdi Atuner kimdir? Ferdi Atuner kaç yaşında, nereli? Ekranlara geldiği yapımlarla tanınan usta oyuncu Ferdi Atuner, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ferdi Atuner, 1 Ocak 1944'te Erzincan'da doğdu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısıydı. Kalp krizi sonucu vefat etti. Gülriz Sururu-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda oynadı. Çocuklar Duymasın ve En Son Babalar Duyar gibi yapımlarda rol aldı.

USTA OYUNCU FERDİ ATUNER KİMDİR?

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Ferdi Atuner, 1 Ocak 1944 yılında Erzincan’da dünyaya geldi. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu olan Ferdi Atuner, Gülriz Sururu-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda oynadı. Başarılı tiyatro geçmişiyle dikkatleri üzerine çeken Ferdi Atuner, ekranlardaki başarısıyla da adından sıklıkla söz ettirmiştir.

FERDİ ATUNER KAÇ YAŞINDA?

Usta tiyatrocu Ferdi Atuner, 1 Ocak 1944 yılında dünyaya geldi. Şimdilerde 82 yaşında olan Ferdi Atuner, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz dakikalarda kamuoyunda yer alan bilgilere göre, uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Ferdi Atuner’den acı haber geldi.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Ferdi Atuner, hayranları ve sevenlerini derin bir hüzne boğdu. Oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Atuner, geniş çevrelerce tanınmıştır.

FERDİ ATUNER NERELİ?

Ferdi Atuner’in vefatının ardından hayatı hakkında detaylar merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bunlardan biri de nereli? sorusu oldu.

82 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Atuner’in aslen nereli olduğu bilinmiyor. Ancak kendisinin Erzincan’da doğması nedeniyle kamuoyunda Erzincanlı olduğu biliniyor. Seslendirme sanatçısı olarak da tanınan Ferdi Atuner, birbirinden başarılı yapımlarla izleyici karşısına çıkmıştır.

FERDİ ATUNER HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Sünnet Çocuğu

Organik Aşk Hikâyeleri

Cümbüşü Sanata

Meleklerin Mucizesi

Muhalif Başkan

Hayat Sürprizlerle Dolu

Sarı Keçilikler

Papatyam: Celal

Sevimli Dinozor Tatilde

Kirpi

Bez Bebek: Müdür

İki Arada Aşk: Gizem'in babası

Profesyonel Çaylaklar

Ahududu

Kahraman İnekler

Cennet Mahallesi: Tuncay

Azize

Çocuklar Duymasın

Reyting Hamdi