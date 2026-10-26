Uzak Şehir Berfin rolündeki Feride Özdinç kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Feride Özdinç’in Instagram hesabı

Sosyal medyada içerik üreten Feride Özdinç, Uzak Şehir'in kadrosuna dahil oldu. Genç oyuncunun performansı sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

UZAK ŞEHİR BERFİN GERÇEKTE KİM?

Uzak Şehir Berfin Zemherioğlu karakteri olarak yer alan Feride Özdinç, diziye yeni dahil oldu.

Berfin karakteri ile diziye katılan genç oyuncu kısa sürede dikkat çekti. Oyunculuk performansı ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım beğenirken bir kısım oyunculuğuna dair eleştirilerde bulundu.

UZAK ŞEHİR FERİDE ÖZDİNÇ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Feride Özdinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile tanınıyor. 17 Mayıs 2004 tarihinde dünyaya gelen isim, Uzak Şehir dizisi ile ekran karşısına geçti. Daha önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren Özdinç, İstanbul'da doğdu.

FERİDE ÖZDİNÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Feride Özdinç, 17 Mayıs 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelirken daha önce herhangi bir dizide yer almadı. Oyunculuk kariyerine Uzak Şehir ile başladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile büyük takipçi kitlesine ulaştı.