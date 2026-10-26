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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 20:21

Uzak Şehir'de Alya hamile olduğunu söyleyecek mi? Yeni bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'de sular durulmuyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Alya hamile olduğunu söyleyecek mi merakla bekleniyor.

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Editor
 Gonca Işık
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Uzak Şehir'de Alya hamile olduğunu söyleyecek mi? Yeni bölümde neler olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 20:21

'ın canlandırdığı karakteri ile 'ın arasındaki gerilim devam ederken seyirci hamilelik gündemine yoğunlaştı. Ultrason fotoğrafını alarak tepki veren Alya'nın ne yapacağı merak edildi.

UZAK ŞEHİR ALYA HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEYECEK Mİ?

Yeni bölüm fragmanında yer alan sahne kısa sürede izleyicilerin gündemine yerleşti. Alya’nın ultrason fotoğrafını alıp “Ne olacaksa olsun” dediği anların ardından hamile olduğunu söyleyip söylemeyeceği dikkat çekti. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde gidişat belli olacak.

Uzak Şehir'de Alya hamile olduğunu söyleyecek mi? Yeni bölümde neler olacak?

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Alya taşıdığı sırrı artık Cihan ile paylaşmaya hazırlanıyor. Avluda göz göze geldiklerinde sessiz kalıyorlar ama gözleri oldukça fazla şey anlatıyor. Sadakat Albora ise bilmediği bir sürpriz ile karşı karşıya kalıyor. Oğlunu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalan Alya, Ecmel’i durdurmak için her şeyi göze alıyor.

Uzak Şehir'de Alya hamile olduğunu söyleyecek mi? Yeni bölümde neler olacak?

UZAK ŞEHİR BERFİN KİM, GERÇEK ADI NEDİR?

17 Mayıs 2004 tarihinde dünyaya gelen oyuncu, Berfin karakteri ile ekran karşısına çıktı. Feride Özdinç, 2026 yılında Kanal D'nin dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Daha önce TikTok platformunda paylaştığı içerikler ile tanınıyordu.

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#berfin
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#Sinem Ünsal
#cihan
#Alya
#Diziler
#Mavi Kadin
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