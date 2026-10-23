Reytingleri düşen Uzak Şehir harekete geçti! Cihan nişanlanıyor, Uzak Şehir 70. bölümde atak sahneler

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni sezona durgun başlamıştı. Pazartesi akşamları iddialı projelerle karşı karşıya gelen fenomen dizinin reytinglerinde düşüler yaşanmıştı. Yeni sezonda yenilenen hikayesi ve yepyeni güçlü oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkan Uzak Şehir dizisinin 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan ilk 2 sezonuyla adeta reyting rekorlarına imza atan ve seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin 3. sezonu beklenen reytingleri karşılamayınca senaristten dikkat çeken hamleler geldi. Cihan'ın nişanlandığı Alya'nın ise fenalaştığı anlar yeni bölümün merakla beklenen sahneleri arasında yer aldı. Yeni bölüm için nefeslerin tutulduğu Uzak Şehir'in 70. bölüm 2. fragmanındaki atak sahneler şimdiden izleyicide büyük heyecan oluşturdu. İşte Uzak Şehir 70. bölüm 2. fragmana dair merak edilenler...

UZAK ŞEHİR REYTİNGLERİN DÜŞMESİYLE HAREKETE GEÇTİ!

Yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Uzak Şehir dizisi 3. sezona çok güzel başlamamıştı. Yeni sezonda birbirinden başarılı dizilerle reyting mücadelesi veren fenomen dizi, 3. sezon ilk bölümüyle sezona düşük bir açılış yapmıştı. Yayınlanan ilk 2 sezonuyla adeta reyting rekorlarına imza atan ve seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonu eski sezonlar kadar büyük ilgi görmemişti.

Şimdilerde reyting rakamlarını yükseltmeye çalışan Uzak Şehir'den bomba bir hamle geldi. Son bölümleri heyecan dolu sahnelere tanıklık eden dizinin reytinglerinin düşmesinin ardından senarist harekete geçti. Yeni sezonda yenilenen hikayesi ve yepyeni güçlü oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkan Uzak Şehir dizisi, atağa geçti. Fenomen projenin yeni sezonu beklenen reytingleri karşılamayınca senaryoda güçlenmelere gidildi.

Geçtiğimiz sezonlarda pazartesi akşamlarının en çok izlenen projesi olan iddialı Uzak Şehir dizisi, 3. sezonunda neredeyse yarı yarıya reyting kaybetti. Son olarak 69. bölümüyle izleyici karşısına çıkan iddialı yapım, birkaç haftadır reytinglerini artırmayı başardı. Reyting rekortmeni olarak tanınan Uzak Şehir dizisi, yeni bölüm fragmanıyla izleyici de büyük bir merak uyandırdı.

Pazartesi akşamları Evlilik Güzeldir, Altı Üstü İstanbul ve final olacağı konuşulan Sevdam Karadeniz dizisiyle karşı karşıya gelen Uzak Şehir dizisi, ilk sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemiş, 2. sezonuyla ise ekranlarda fırtına gibi esmişti. Heyecan ve aksiyon dolu sezon finaliyle adından söz ettiren dizinin yeni bölümü için nefesler tutuldu.

UZAK ŞEHİR 70. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINLANDI!

Reytinglerde yükselişe geçmeye başlayan Uzak Şehir dizisinin 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Emre Aybek ve Mustafa Pazarcık’ın oturduğu, senaryosunu ise Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı fenomen dizinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin yayınlanan 70. bölüm 2. fragmanında izleyiciyi şaşkına çeviren sahneler yer aldı.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisinin 70. bölümden 2. fragman geldi. 26 Ekim Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkması beklenen bölümden gelen fragmana Cihan’ın Mirza’nın kızı ile nişanlanması damga vurdu. Mirza’nın teklifini mecburen kabul eden Cihan'ın nişanlandığı sahneler sosyal medyada çok konuşuldu.

Kaya, ailesini ve sorumlu olduğu halkını koruyabilmek için gerekeni yapan Cihan'ın bu kararına sert çıktı. Diğer yandan hastanede kendine gelen Ufuk’un mektupla ilgili söylediği sözler Alboralar'ın nasıl bir gerçekle yüzleşeceği sorusunu beraberinde getirdi. Alya'nın fragmanda kime silah çektiği merak konusu olurken, hamile olduğunu öğrenmesi ise bölüme damga vuracak sahneler arasında yer aldı.

Alya'nın Cihan'ın kollarında fenalaşması ise izleyicide büyük heyecan oluşturdu. Alya'nın Cihan'a gerçeği söyleyip söylemeyeceği merakla beklenirken, senariste sosyal medyada tepki dolu eleştiriler yapıldı. Cihan'ın kendisinden yaşça küçük biriyle nişanlanması seyirci tarafından hoş karşılanmadı. Alya ve Cihan'ın mecburiyetten de olsa yakınlaşması seyirci de yeni bölüm merakını ikiye katladı.