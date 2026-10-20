19 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde Cihan’ın Alya’nın eşyalarını konaktan göndermesi ve gelinliğini parçalaması dikkat çekti. Ancak bölümün en çok konuşulan anı, Nare’nin alkol kullandığını düşünen Kaya’nın ona tokat atması oldu. Cihan’ın olaya müdahale ederek “O eli bir daha kaldırırsan kardeş dinlemem!” sözleriyle Kaya’yı uyarması da sahnenin gündemden düşmesini engellemedi.

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HABERİN ÖZETİ Uzak Şehir’de tokat sahnesi! Reytingleri düşen dizi, yeni sezon sahneleriyle tepki topladı Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde yayınlanan ve kadına yönelik şiddet içerdiği gerekçesiyle eleştirilen tokat sahnesi gündem oldu. Dizinin yeni bölümünde Cihan, Alya'nın eşyalarını konaktan gönderip gelinliğini parçaladı. Bölümde Nare'nin alkol kullandığını düşünen Kaya, ona tokat attı. Cihan, Kaya'ya müdahale ederek kardeşi olsa bile elini bir daha kaldırmaması konusunda uyardı. Sahne, sosyal medyada kullanıcıların eleştirilerine neden oldu ve senaryo tercihleri sorgulandı. İzleyiciler, kadına yönelik şiddetin bu şekilde işlenmesine tepki gösterdi ve bazıları reyting kaygısıyla bu tür olaylara başvurulduğunu öne sürdü.

UZAK ŞEHİR’DEKİ TOKAT SAHNESİ TEPKİLERİ BERABERİNDE GETİRDİ

Dizinin yeni bölümündeki şiddet sahnesi, sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinin odağına yerleşti. Özellikle kadına yönelik şiddetin bu şekilde işlenmesine tepki gösteren izleyiciler, senaryonun tercihlerini sorguladı. Bazı kullanıcılar sahnenin hikâyeye uygun olmadığını savunurken bazıları da reyting kaygısıyla benzer olaylara başvurulduğunu öne sürdü.

X platformunda sahneye ilişkin yapılan paylaşımların altında çok sayıda eleştirel yorum yer aldı. İzleyicilerin tepkileri, dizinin senaryo tercihleri üzerinden tartışma başlattı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Kaya’nın Nare’ye tokat attığı sahneye tepki gösteren izleyicilerden bazıları şu ifadeleri kullandı:

• "Tamamen aklınızı mı kaçırdınız? Böyle bir sahneyi yazmak kimin fikriydi?"

• "Bir kadına, hele hele ablasına el kaldırmak?! Bugün kendi ablasına el kaldırıyor, yarın annesine mi kaldıracak? Sonra karısına ve kızına mı? Böyle bir rezaleti çekerken hangi akılla düşünüyorsunuz?"

• "Yuh senarist kafayı yemiş iyice, bu dizilerde de ne zaman reyting düşse kadına tokat atıyorlar"

• "Kadına şiddetin zirve yaptığı ülkede bu sahne olmadı"

• "Hiç olmadı bu sahne."

• "Reyting düştü diye mi bu sahne? Tatsız."

YENİ BÖLÜMÜN EN ÇOK KONUŞULAN ANI OLDU

Uzak Şehir’in 69. bölümünde yaşananlar, dizinin hikâyesindeki gerilimin yanı sıra senaryoda şiddetin ele alınış biçimini de gündeme taşıdı.

Kaya’nın Nare’ye tokat atması, izleyicilerin bir bölümünün tepkisini çekerken sahnenin neden tercih edildiğine ilişkin tartışmalar da sosyal medyada öne çıktı.

İzleyicilerin eleştirileri, dizilerde kadına yönelik şiddetin nasıl sunulması gerektiği konusunu yeniden gündeme getirdi.

