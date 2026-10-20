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Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 17:35

Uzak Şehir’de tokat sahnesi! Reytingleri düşen dizi, yeni sezon sahneleriyle tepki topladı

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir’in 69. bölümünde Kaya’nın Nare’ye tokat atması, sosyal medyada büyük tepki topladı. Kadına yönelik şiddeti ekrana taşıyan sahneye eleştiri yağdıran izleyiciler, senaryoya tepki göstererek yapım ekibine çağrıda bulundu.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Uzak Şehir’de tokat sahnesi! Reytingleri düşen dizi, yeni sezon sahneleriyle tepki topladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 17:35

19 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde Cihan’ın Alya’nın eşyalarını konaktan göndermesi ve gelinliğini parçalaması dikkat çekti. Ancak bölümün en çok konuşulan anı, Nare’nin alkol kullandığını düşünen ’nın ona tokat atması oldu. Cihan’ın olaya müdahale ederek “O eli bir daha kaldırırsan kardeş dinlemem!” sözleriyle Kaya’yı uyarması da sahnenin gündemden düşmesini engellemedi.

HABERİN ÖZETİ

Uzak Şehir’de tokat sahnesi! Reytingleri düşen dizi, yeni sezon sahneleriyle tepki topladı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde yayınlanan ve kadına yönelik şiddet içerdiği gerekçesiyle eleştirilen tokat sahnesi gündem oldu.
Dizinin yeni bölümünde Cihan, Alya'nın eşyalarını konaktan gönderip gelinliğini parçaladı.
Bölümde Nare'nin alkol kullandığını düşünen Kaya, ona tokat attı.
Cihan, Kaya'ya müdahale ederek kardeşi olsa bile elini bir daha kaldırmaması konusunda uyardı.
Sahne, sosyal medyada kullanıcıların eleştirilerine neden oldu ve senaryo tercihleri sorgulandı.
İzleyiciler, kadına yönelik şiddetin bu şekilde işlenmesine tepki gösterdi ve bazıları reyting kaygısıyla bu tür olaylara başvurulduğunu öne sürdü.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

UZAK ŞEHİR’DEKİ TOKAT SAHNESİ TEPKİLERİ BERABERİNDE GETİRDİ

Dizinin yeni bölümündeki şiddet sahnesi, sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinin odağına yerleşti. Özellikle kadına yönelik şiddetin bu şekilde işlenmesine tepki gösteren izleyiciler, senaryonun tercihlerini sorguladı. Bazı kullanıcılar sahnenin hikâyeye uygun olmadığını savunurken bazıları da reyting kaygısıyla benzer olaylara başvurulduğunu öne sürdü.

Uzak Şehir’de tokat sahnesi! Reytingleri düşen dizi, yeni sezon sahneleriyle tepki topladı

X platformunda sahneye ilişkin yapılan paylaşımların altında çok sayıda eleştirel yorum yer aldı. İzleyicilerin tepkileri, dizinin senaryo tercihleri üzerinden tartışma başlattı.

Uzak Şehir’de tokat sahnesi! Reytingleri düşen dizi, yeni sezon sahneleriyle tepki topladı

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Kaya’nın Nare’ye tokat attığı sahneye tepki gösteren izleyicilerden bazıları şu ifadeleri kullandı:
•    "Tamamen aklınızı mı kaçırdınız? Böyle bir sahneyi yazmak kimin fikriydi?"
•    "Bir kadına, hele hele ablasına el kaldırmak?! Bugün kendi ablasına el kaldırıyor, yarın annesine mi kaldıracak? Sonra karısına ve kızına mı? Böyle bir rezaleti çekerken hangi akılla düşünüyorsunuz?"

Uzak Şehir’de tokat sahnesi! Reytingleri düşen dizi, yeni sezon sahneleriyle tepki topladı

•    "Yuh senarist kafayı yemiş iyice, bu dizilerde de ne zaman reyting düşse kadına tokat atıyorlar"
•    "Kadına şiddetin zirve yaptığı ülkede bu sahne olmadı"
•    "Hiç olmadı bu sahne."
•    "Reyting düştü diye mi bu sahne? Tatsız."

Uzak Şehir’de tokat sahnesi! Reytingleri düşen dizi, yeni sezon sahneleriyle tepki topladı

YENİ BÖLÜMÜN EN ÇOK KONUŞULAN ANI OLDU

’in 69. bölümünde yaşananlar, dizinin hikâyesindeki gerilimin yanı sıra senaryoda şiddetin ele alınış biçimini de gündeme taşıdı.

Uzak Şehir’de tokat sahnesi! Reytingleri düşen dizi, yeni sezon sahneleriyle tepki topladı

Kaya’nın Nare’ye tokat atması, izleyicilerin bir bölümünün tepkisini çekerken sahnenin neden tercih edildiğine ilişkin tartışmalar da sosyal medyada öne çıktı.

İzleyicilerin eleştirileri, dizilerde kadına yönelik şiddetin nasıl sunulması gerektiği konusunu yeniden gündeme getirdi.
 

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#uzak şehir
#cihan
#Alya
#kaya
#Nare
#Medya
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