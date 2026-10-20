Uzak Şehir’de tokat sahnesi! Reytingleri düşen dizi, yeni sezon sahneleriyle tepki topladı

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İstanbul
19 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde Cihan’ın Alya’nın eşyalarını konaktan göndermesi ve gelinliğini parçalaması dikkat çekti. Ancak bölümün en çok konuşulan anı, Nare’nin alkol kullandığını düşünen Kaya’nın ona tokat atması oldu. Cihan’ın olaya müdahale ederek “O eli bir daha kaldırırsan kardeş dinlemem!” sözleriyle Kaya’yı uyarması da sahnenin gündemden düşmesini engellemedi.
Dizinin yeni bölümündeki şiddet sahnesi, sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinin odağına yerleşti. Özellikle kadına yönelik şiddetin bu şekilde işlenmesine tepki gösteren izleyiciler, senaryonun tercihlerini sorguladı. Bazı kullanıcılar sahnenin hikâyeye uygun olmadığını savunurken bazıları da reyting kaygısıyla benzer olaylara başvurulduğunu öne sürdü.
X platformunda sahneye ilişkin yapılan paylaşımların altında çok sayıda eleştirel yorum yer aldı. İzleyicilerin tepkileri, dizinin senaryo tercihleri üzerinden tartışma başlattı.
Kaya’nın Nare’ye tokat attığı sahneye tepki gösteren izleyicilerden bazıları şu ifadeleri kullandı:
• "Tamamen aklınızı mı kaçırdınız? Böyle bir sahneyi yazmak kimin fikriydi?"
• "Bir kadına, hele hele ablasına el kaldırmak?! Bugün kendi ablasına el kaldırıyor, yarın annesine mi kaldıracak? Sonra karısına ve kızına mı? Böyle bir rezaleti çekerken hangi akılla düşünüyorsunuz?"
• "Yuh senarist kafayı yemiş iyice, bu dizilerde de ne zaman reyting düşse kadına tokat atıyorlar"
• "Kadına şiddetin zirve yaptığı ülkede bu sahne olmadı"
• "Hiç olmadı bu sahne."
• "Reyting düştü diye mi bu sahne? Tatsız."
Uzak Şehir’in 69. bölümünde yaşananlar, dizinin hikâyesindeki gerilimin yanı sıra senaryoda şiddetin ele alınış biçimini de gündeme taşıdı.
Kaya’nın Nare’ye tokat atması, izleyicilerin bir bölümünün tepkisini çekerken sahnenin neden tercih edildiğine ilişkin tartışmalar da sosyal medyada öne çıktı.
İzleyicilerin eleştirileri, dizilerde kadına yönelik şiddetin nasıl sunulması gerektiği konusunu yeniden gündeme getirdi.