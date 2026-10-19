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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 18:23

Uzak Şehir’in yeni bölümünde neler olacak? Cihan ile Alya barışacak mı?

Uzak Şehir'de Cihan ile Alya arasındaki gerginlik devam ederken Cihan'ın eşyaları göndermesi suların durulmasına engel oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi yakından takip edilirken Uzak Şehir’in yeni bölümünde neler olacak merakla bekleniyor.

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Editor
 Gonca Işık
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Uzak Şehir’in yeni bölümünde neler olacak? Cihan ile Alya barışacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 18:23

ve 'ın başrolünde olduğu bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Seyirciler ise ile arasındaki gerilimin son bulup bulmayacağını yakından takip ediyor. 

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zerrin ile Kaya yakınlaşırken, Cihan ile Alya arasında sular durulmadı. Cihan'ın sözleri sonrası Alya'dan vazgeçtiği düşünüldü.  

Uzak Şehir’in yeni bölümünde neler olacak? Cihan ile Alya barışacak mı?

Ateş, Nare’yi yolda baygın hâlde bulmasının ardından kendi evine götürürken Cihan’ın yapacağı anlaşma dikkat çekiyor.

Doktora giden Alya'nın ultrason görüntüleri ise yeni bölümle beraber açığa çıkacak.

Uzak Şehir’in yeni bölümünde neler olacak? Cihan ile Alya barışacak mı?

UZAK ŞEHİR'DE CİHAN İLE ALYA AYRILDI MI?

Uzak Şehir'de Cihan’ın kurduğu “Benim bir bağım yok” cümlesi seyircinin dikkatinden kaçmadı. İkili arasındaki gerginlik devam ederken gözler ikilinin yollarının yeniden kesişme ihtimalinde. Alya'nın ultrason görüntüleri sonrasında neler olacak merakla bekleniyor.

Uzak Şehir’in yeni bölümünde neler olacak? Cihan ile Alya barışacak mı?

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'de nefes kesen anlar devam ediyor. 19 Ekim Pazartesi akşamı ise yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Sevilen dizi bu akşam 20.00'de seyirci karşısına çıkacak.

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ETİKETLER
#uzak şehir
#Sinem Ünsal
#Ozan Akbaba
#cihan
#Alya
#Diziler
#Mavi Kadin
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