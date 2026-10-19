Uzak Şehir’in yeni bölümünde neler olacak? Cihan ile Alya barışacak mı?

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde olduğu Uzak Şehir bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Seyirciler ise Cihan ile Alya arasındaki gerilimin son bulup bulmayacağını yakından takip ediyor.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zerrin ile Kaya yakınlaşırken, Cihan ile Alya arasında sular durulmadı. Cihan'ın sözleri sonrası Alya'dan vazgeçtiği düşünüldü.

Ateş, Nare’yi yolda baygın hâlde bulmasının ardından kendi evine götürürken Cihan’ın yapacağı anlaşma dikkat çekiyor.

Doktora giden Alya'nın ultrason görüntüleri ise yeni bölümle beraber açığa çıkacak.

UZAK ŞEHİR'DE CİHAN İLE ALYA AYRILDI MI?

Uzak Şehir'de Cihan’ın kurduğu “Benim bir bağım yok” cümlesi seyircinin dikkatinden kaçmadı. İkili arasındaki gerginlik devam ederken gözler ikilinin yollarının yeniden kesişme ihtimalinde. Alya'nın ultrason görüntüleri sonrasında neler olacak merakla bekleniyor.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'de nefes kesen anlar devam ediyor. 19 Ekim Pazartesi akşamı ise yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Sevilen dizi bu akşam 20.00'de seyirci karşısına çıkacak.