Uzak Şehir’in Berfin’i kimdir? Feride Özdinç kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Uzak Şehir dizisi, üçüncü sezonunda oyuncu kadrosuna dahil olan yeni isimlerle dikkat çekiyor. Ayna Yapım imzalı yapımda Burak Altay ve Taner Turan’ın ardından genç oyuncu Feride Özdinç de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizide Berfin karakterini oynayacak olan Özdinç’in hikâyeye nasıl dahil olacağı ve karakterinin diğer isimlerle nasıl bir ilişki kuracağı merak ediliyor. Uzak Şehir’in yeni sezon gelişmeleri yakından takip edilirken izleyiciler de genç oyuncunun kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Feride Özdinç kimdir? Uzak Şehir’in Berfin’i daha önce hangi dizilerde oynadı?

UZAK ŞEHİR’İN BERFİN’İ KİMDİR?

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir dizisi, üçüncü sezonunda da izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Ayna Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosuna genç oyuncu Feride Özdinç de katılıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Feride Özdinç, Mardin’de çekimleri gerçekleştirilen ve senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı dizide Taner Turan’ın oynadığı Zemherioğlu karakterinin kızı Berfin’i oynayacak.

Yeni karakterin hikâyeye dahil olmasıyla birlikte dizide yaşanacak gelişmeler de merak konusu oldu. Cihan ile Alya’nın aşk hikâyesinde önümüzdeki bölümlerde peş peşe zorlu sınavlar yaşanması beklenirken Berfin’in gelişi, olayların seyrine nasıl etki edeceği sorusunu gündeme taşıdı.

FERDİE ÖZDİNÇ KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Feride Özdinç, sosyal medya platformu TikTok’ta paylaştığı videolarla tanınan dijital içerik üreticisi olarak biliniyor. 17 Mayıs 2004 doğumlu olan genç isim, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesinin ilgisini çekti.

Özellikle TikTok üzerinden yayımladığı videolarla adını duyuran Özdinç, dijital dünyadaki etkinliğini YouTube ve Instagram platformlarına da taşıdı.

FERİDE ÖZDİNÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sosyal medya içerikleriyle tanınan Feride Özdinç, son dönemde oyunculuk projesiyle de gündeme geldi. Genç fenomen, Uzak Şehir dizisinin kadrosuna katılarak Berfin karakterini üstlenerek ilk oyunculuk deneyimini yaşayacak.

Özdinç’in televizyon ekranlarındaki performansı merak ediliyor. Sosyal medyadan oyunculuğa uzanan bu yeni adım, genç ismin kariyerinde farklı bir dönemin başlangıcı olarak dikkat çekiyor.