Uzak Şehir Alya ve Enver evlendi mi? Alya'dan Cihan'a nikah şoku

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir'de heyecan devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Alya, Cihan'a "Nikah dairesine yetişmem gerekiyor" diyor.

UZAK ŞEHİR ALYA VE ENVER EVLENDİ Mİ, EVLENECEK Mİ?

Kanal D'nin rekor kıran dizisi Uzak Şehir, bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

Alya ile Enver arasında olanlar Cihan'ı şoke etmeye devam ediyor. Yeni bölüm fragmanında Alya'nın Cihan'a "Nikah dairesine yetişmem gerekiyor, Nikahım var" sözlerini söylüyor.

Fragmanda yer alan nikah haberi sonrası Cihan ne diyeceğini şaşırıyor. İkili arasındaki kırgınlık ve gerilim ise ekranlardan hissedildi.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya'nın özgürleşmesi ve Cihan ile arasındaki mücadeleyi bitirmek için net bir sınır koyar. Oğlundan ayrı kalma ihtimali ile karşılaşan Alya, Cihan da kendi kurallarını koyuyor. Alya’nın vereceği beklenmedik bir karar Cihan’la arasındaki bütün dengeleri bozuyor.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir, Pazartesi akşamları yeni bölümlerini yayınlamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışına göre 12 Ekim akşamı 20.00'de yeni bölümü ile ekranlara gelecek.