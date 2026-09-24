Uzak Şehir Mirza kim? Diziye yeni aşiret reisi katılıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir, yeni sezonu ile beğeni toplamaya devam ediyor. Yeni sezonda ilerleyen bölümlerde katılacak olan Mirza karakterini kim oynayacak sorusu da dikkatleri çekti.
Uzak Şehir dizisinde ilerleyen bölümlerinde katılacak olan Mirza karakterini, oyuncu Taner Turan oynayacak. Turan, bölgenin önde gelen aşiret reislerinden biri olarak katılıyor.
17 Aralık 1969 tarihinde Erzurum'da doğan isim birçok projede yer aldı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü mezunu olan Turan, Hudutsuz Sevda Nesim. Kuruluş Osman Vezir Alemşah karakterleri ile beğeni toplamıştı. 8 yıl Sivas Devlet Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra 2018 yılının ilk yarısına kadar da Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev almıştır.
Taner Turan, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ölene Kadar, Paramparça, Şeref Meselesi, Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu, Tatlı Hayat, Dadı gibi projelerde adından söz ettirdi.
Hudutsuz Sevda
Kuruluş: Osman
Yeşilçam
Uyanış: Büyük Selçuklu
Kimse Bilmez
Bir Deli Rüzgâr
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Ölene Kadar
Paramparça
Şeref Meselesi
Sevimli Tehlikeli
Muhteşem Yüzyıl
Mavi Kelebekler
Ezel
Görev Peşinde
Alia
Kurtlar Vadisi Terör
Kurtlar Vadisi Pusu
Umut Adası
A.G.A
Aslı ile Kerem
Sır Çocukları
Baş Belası
Tatlı Hayat
Dadı
Dikkat Bebek Var
Mustafa Reşat