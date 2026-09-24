Uzak Şehir Mirza kim? Diziye yeni aşiret reisi katılıyor

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir, yeni sezonu ile beğeni toplamaya devam ediyor. Yeni sezonda ilerleyen bölümlerde katılacak olan Mirza karakterini kim oynayacak sorusu da dikkatleri çekti.

UZAK ŞEHİR MİRZA KİM, GERÇEK ADI NEDİR?

Uzak Şehir dizisinde ilerleyen bölümlerinde katılacak olan Mirza karakterini, oyuncu Taner Turan oynayacak. Turan, bölgenin önde gelen aşiret reislerinden biri olarak katılıyor.

UZAK ŞEHİR MİRZA ROLÜNÜ OYNAYAN TANER TURAN KİMDİR?

17 Aralık 1969 tarihinde Erzurum'da doğan isim birçok projede yer aldı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü mezunu olan Turan, Hudutsuz Sevda Nesim. Kuruluş Osman Vezir Alemşah karakterleri ile beğeni toplamıştı. 8 yıl Sivas Devlet Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra 2018 yılının ilk yarısına kadar da Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev almıştır.

TANER TURAN FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ

Taner Turan, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ölene Kadar, Paramparça, Şeref Meselesi, Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu, Tatlı Hayat, Dadı gibi projelerde adından söz ettirdi.

TANER TURAN DAHA ÖNCE HANGİ DİZİ FİLMDE OYNADI?

Hudutsuz Sevda

Kuruluş: Osman

Yeşilçam

Uyanış: Büyük Selçuklu



Kimse Bilmez

Bir Deli Rüzgâr

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Ölene Kadar

Paramparça

Şeref Meselesi

Sevimli Tehlikeli

Muhteşem Yüzyıl

Mavi Kelebekler

Ezel

Görev Peşinde

Alia

Kurtlar Vadisi Terör

Kurtlar Vadisi Pusu

Umut Adası

A.G.A

Aslı ile Kerem

Sır Çocukları

Baş Belası

Tatlı Hayat

Dadı

Dikkat Bebek Var

Mustafa Reşat