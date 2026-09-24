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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 18:06

Uzak Şehir Mirza kim? Diziye yeni aşiret reisi katılıyor

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, yeni sezona bomba gibi başladı. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken diziye Mirza karakteri geliyor. Yeni aşiret reisi olarak diziye dahil olacak olan Uzak Şehir Mirza kim olacak merakla bekleniyor.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Uzak Şehir Mirza kim? Diziye yeni aşiret reisi katılıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 18:06

ve 'ın başrolünde yer aldığı , yeni sezonu ile beğeni toplamaya devam ediyor. Yeni sezonda ilerleyen bölümlerde katılacak olan Mirza karakterini kim oynayacak sorusu da dikkatleri çekti.

UZAK ŞEHİR MİRZA KİM, GERÇEK ADI NEDİR?

Uzak Şehir dizisinde ilerleyen bölümlerinde katılacak olan Mirza karakterini, oyuncu Taner Turan oynayacak. Turan, bölgenin önde gelen aşiret reislerinden biri olarak katılıyor.

Uzak Şehir Mirza kim? Diziye yeni aşiret reisi katılıyor

UZAK ŞEHİR MİRZA ROLÜNÜ OYNAYAN TANER TURAN KİMDİR?

17 Aralık 1969 tarihinde 'da doğan isim birçok projede yer aldı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü mezunu olan Turan, Hudutsuz Sevda Nesim. Kuruluş Osman Vezir Alemşah karakterleri ile beğeni toplamıştı. 8 yıl Sivas Devlet Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra 2018 yılının ilk yarısına kadar da Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev almıştır.

Uzak Şehir Mirza kim? Diziye yeni aşiret reisi katılıyor

TANER TURAN FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ

Taner Turan, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ölene Kadar, Paramparça, Şeref Meselesi, Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu, Tatlı Hayat, Dadı gibi projelerde adından söz ettirdi.

Uzak Şehir Mirza kim? Diziye yeni aşiret reisi katılıyor

TANER TURAN DAHA ÖNCE HANGİ DİZİ FİLMDE OYNADI?

Hudutsuz Sevda
Kuruluş: Osman
Yeşilçam
Uyanış: Büyük Selçuklu

Uzak Şehir Mirza kim? Diziye yeni aşiret reisi katılıyor


Kimse Bilmez
Bir Deli Rüzgâr
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Ölene Kadar
Paramparça
Şeref Meselesi
Sevimli Tehlikeli
Muhteşem Yüzyıl
Mavi Kelebekler
Ezel
Görev Peşinde
Alia

Uzak Şehir Mirza kim? Diziye yeni aşiret reisi katılıyor

Kurtlar Vadisi Terör
Kurtlar Vadisi Pusu
Umut Adası
A.G.A
Aslı ile Kerem
Sır Çocukları
Baş Belası
Tatlı Hayat
Dadı
Dikkat Bebek Var
Mustafa Reşat

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#uzak şehir
#Sinem Ünsal
#Ozan Akbaba
#Erzurum
#Diziler
#Taner Turan
#Mavi Kadin
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