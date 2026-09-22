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Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 15:11

21 Eylül 2026 Pazartesi gününün lideri değişti! Uzak Şehir geriliyor Altı Üstü İstanbul rekora koşuyor

Geçtiğimiz akşam izleyici karşısına çıkan Uzak Şehir ve Altı Üstü İstanbul dizilerinin reytingleri belli oldu. Yeni sezonun başlaması ve dizilerin yavaş yavaş ekranlarda yerini almasıyla birlikte reytinglerde kıyasıya mücadelelerde kendini gösterdi. 21 Eylül 2026 Pazartesi gününün lideri merak edildi. Peki, 21 Eylül 2026 Pazartesi gününün reyting sonuçları ne oldu? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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21 Eylül 2026 Pazartesi gününün lideri değişti! Uzak Şehir geriliyor Altı Üstü İstanbul rekora koşuyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 15:11

Pazartesi akşamlarının iddialı dizileri arasında yer alan ve dizisi, reyting mücadelesi gösterdi. 21 Eylül 2026 Pazartesi gününün lideri izleyiciler tarafından merak edildi. Yeni sezonun başlaması ve dizilerin yavaş yavaş ekranlarda yerini almasıyla birlikte reytinglerde rekabet iyice kızıştı. Yaz sezonu için hazırlanan dizi projeleri önceki sezondan taşınan dev bütçeli dizilere karşı reytinglerde üstünlük sağladı. 21 Eylül 2026 Pazartesi gününün reyting lideri değişti. Yaz sezonuna başarılı bir giriş yapan Altı Üstü İstanbul dizisi rekora koşarken, ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in gerilediği öğrenildi. Peki, 21 Eylül 2026 Pazartesi gününün reyting sonuçları ne oldu? İşte 21 Eylül 2026 Pazartesi gününün reyting lideri...

HABERİN ÖZETİ

21 Eylül 2026 Pazartesi gününün lideri değişti! Uzak Şehir geriliyor Altı Üstü İstanbul rekora koşuyor

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
16 Eylül 2026 Pazartesi akşamı reyting mücadelesinde, 'Altı Üstü İstanbul' dizisi 'Uzak Şehir'i geride bırakarak total reytinglerde birinci oldu.
16 Eylül 2026 Pazartesi gününün reyting lideri 'Altı Üstü İstanbul' oldu.
'Uzak Şehir' dizisi total reytinglerde gerileyerek ikinci sıraya düştü.
'Altı Üstü İstanbul' dizisi, totalde 7.10 reyting ile birinci oldu.
'Uzak Şehir' dizisi, Tüm Kişiler'de 6.97 reytingle 2. oldu.
'Uzak Şehir' dizisi AB'de 5.69 ve ABC1'de 6.47 reytingle zirvedeki yerini korudu.
'Evlilik Güzeldir' dizisi TRT1 ekranlarında izlenme oranlarını artırarak devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

PAZARTESİ GÜNÜNÜN REYTİNG TABLOSUNDA EZBERLER BOZULDU!

Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir ve dizileri yeni sezonda pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ekran macerasına yaz aylarının gençlik projesi olarak başlayan Altı Üstü İstanbul, reytinglerdeki başarısını sürdürürken, Uzak Şehir ise geçtiğimiz sezonlara göre izleyici kaybetmeye devam ediyor. ekranlarının yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisi ise reytinglerdeki yükselişini sürdürüyor.

21 Eylül 2026 Pazartesi gününün lideri değişti! Uzak Şehir geriliyor Altı Üstü İstanbul rekora koşuyor

Televizyon izleyicileri, 21 Eylül 2026 Pazartesi gününün reyting sonuçlarını merakla araştırıyor. Pazartesi gününün reyting tablosunda ezberler her geçen hafta bozuluyor. Yeni sezonun başlaması ve dizilerin yavaş yavaş ekranlarda yerini almasıyla birlikte reytinglerde rekabet git gide kızışmaya devam ediyor. Yazın izleyici karşısına çıkmaya başlayan gençlik dizileri bir önceki sezondan taşınan dev bütçeli dizilere karşı reytinglerde üstünlük sağlıyor.

21 Eylül 2026 Pazartesi gününün lideri değişti! Uzak Şehir geriliyor Altı Üstü İstanbul rekora koşuyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pazar akşamı Kanal D’nin Daha 17 dizisinin Teşkilat ve Çirkin’in karşısındaki başarısı dikkat çekerken, Pazartesi akşamı ATV ekranlarının gençlik dizisi 'Altı Üstü İstanbul', 2 sezon boyunca tek başına zirvedeki yerini koruyan reyting rekortmeni dizi 'Uzak Şehir'i total’de geçti.

21 Eylül 2026 Pazartesi gününün lideri değişti! Uzak Şehir geriliyor Altı Üstü İstanbul rekora koşuyor

Kıran kırana reyting mücadelesinin gerçekleştiği pazartesi gününün zirvedeki ismi değişti. 'Uzak Şehir' ve 'Evlilik Güzeldir' dizilerine karşı reyting mücadelesi vermeye devam eden NTC Medya imzalı Altı Üstü İstanbul dizisi total’de Uzak Şehir'i geçerek birinci oldu. Yayınlanan her yeni bölümüyle izleyiciye heyecan dolu anlar yaşatan Altı Üstü İstanbul dizisi, 21 Eylül 2026 Pazartesi akşamı nefes kesen bir bölüme imza attı.

21 Eylül 2026 Pazartesi gününün lideri değişti! Uzak Şehir geriliyor Altı Üstü İstanbul rekora koşuyor

UZAK ŞEHİR GERİLEDİ, ALTI ÜSTÜ İSTANBUL REKORA KOŞTU!

Yenilenen hikayesi ve yepyeni kadrosuyla 3. sezonu için başlangıç veren Uzak Şehir dizisi, Altı Üstü İstanbul'un karşısında geriledi. Geçtiğimiz hafta 64. bölümüyle ekranlardaki yerini alan fenomen proje, 3. sezon ilk bölümüyle sezona düşük bir açılış yapmıştı. Yayınlanan ilk 2 sezonuyla adeta reyting rekorlarına imza atan ve seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin 3. sezon 2. bölümü total’de geriledi.

21 Eylül 2026 Pazartesi gününün lideri değişti! Uzak Şehir geriliyor Altı Üstü İstanbul rekora koşuyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz hafta 3. sezon ilk bölümünde 21.30 ve 22.30’da reklam kuşakları yayınlanan Uzak Şehir'in dün akşam ekrana gelen 65. bölümde ise sadece 21.30’daki reklam kuşağı ekrana geldi. Bölüm süresi de daha uzun tutulan dizi, Tüm Kişiler’de 6.97 reytingle 2. oldu. Yayınlandığı günden bu yana ilk kez zirveyi kaptıran fenomen dizi, total’de güç kaybetti. Mardin’in eşsiz coğrafyasında çekilen dizi AB’de 5.69 ve ABC1’de 6.47 reytingle zirvedeki yerini korumayı başardı.

21 Eylül 2026 Pazartesi gününün lideri değişti! Uzak Şehir geriliyor Altı Üstü İstanbul rekora koşuyor

Geçtiğimiz hafta 3. sezonuna başlayan Uzak Şehir’le ilgili atılan “Mekanın sahibi geri geldi!” mesajına, Altı Üstü İstanbul’un sayfasından “Siz bizim karşımızda olmayı seçtiniz, direneceğiz!” cevabıyla gönderme yapılmıştı. Pazartesi akşamlarının iki iddialı dizisindeki kıyasıya mücadele devam ederken, Altı Üstü İstanbul dizisi bu hafta Tüm Seyirciler’de  7.10 reytingle birinci oldu. ​Yaz sezonunun en iyi açılışına imza atan sevilen dizi, AB’de 4.39 ve ​ABC1’de 5.9 reytingle 2. oldu.

Diğer yandan pazartesi akşamları TRT1 ekranlarında reyting mücadelesi veren Evlilik Güzeldir dizisi de izlenme oranlarını artırarak ekran macerasına devam ediyor. Ünlü aktör Fikret Kuşkan’ın başrolünde yer aldığı, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, 3. bölümünde tüm seyircilerde 2.73’le 9., ​AB’de 3.11’le 5. ve ​ABC1’de 3.36 reytingle 6. oldu. 

 

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#uzak şehir
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#TRT1
#Altı Üstü İstanbul
#Evlilik Güzeldir
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