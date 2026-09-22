Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisi üçüncü sezonu ile sezona bomba gibi başladı. Bu akşamki son bölümün ardından Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırması da başladı.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Son bölümü ile dikkatleri çeken Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 66. bölüm fragmanının yaklaşık 1 saat sonra Kanal D sitesinde ve Youtube kanalında yer alması bekleniyor.

UZAK ŞEHİR 66. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın başrolünde olduğu Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı izlemek için geri sayım başladı.

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son bölümün sona ermesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra resmi sayfalarda yeni bölümde yaşanacaklara dair ön gösterim yapılıyor.

UZAK ŞEHİR 66. BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanının 1 saat içerisinde Kanal D sitesinde yer alması bekleniyor. Genelde son bölümün sona ermesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra fragman yayınlanıyor.