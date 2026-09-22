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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 00:16

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Uzak Şehir 66. bölüm fragmanını izlemek için bekleyiş başladı. Uzak Şehir son bölümünün full yayınlanmasının ardından Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu da gündeme geldi. Rekorlar kıran dizinin yeni bölüm fragmanı için bekleyiş devam ediyor.

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Editor
 Gonca Işık
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Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 00:16

ve 'nın başrolünde yer aldığı dizisi üçüncü sezonu ile sezona bomba gibi başladı. Bu akşamki son bölümün ardından Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırması da başladı.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Son bölümü ile dikkatleri çeken Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 66. bölüm fragmanının yaklaşık 1 saat sonra sitesinde ve Youtube kanalında yer alması bekleniyor.

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

UZAK ŞEHİR 66. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın başrolünde olduğu Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı izlemek için geri sayım başladı. 

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son bölümün sona ermesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra resmi sayfalarda yeni bölümde yaşanacaklara dair ön gösterim yapılıyor.

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

UZAK ŞEHİR 66. BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanının 1 saat içerisinde Kanal D sitesinde yer alması bekleniyor. Genelde son bölümün sona ermesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra fragman yayınlanıyor.

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#uzak şehir
#Sinem Ünsal
#Ozan Akbaba
#kanal d
#Diziler
#Mavi Kadin
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