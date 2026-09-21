Uzak Şehir Ateş kim, kim oynuyor? Uzak Şehir son bölümünde kadroya Ersin Arıcı dahil oluyor

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'de heyecan devam ederken, kadroya dahil olan Ateş karakteri sosyal medyada oldukça konuşuldu. Daha önce Yalı Çapkını ile adından söz ettiren Ersin Arıcı, Ateş karakterini oynamaya hazırlanıyor.

UZAK ŞEHİR ATEŞ KİM?

Yeni sezonda yer alan Uzak Şehir Ateş karakteri, cezaevinden çıkan Zerrin’in yakınında yer alan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Zerrin'in hayatında yeniliklerin olmasına sebep olacak Ateş ile Albora ilesi arasındaki bağ ise dikkat çekiyor.

Dizinin üçüncü sezonunda Ateş karakteri kadroya dahil oldu.

UZAK ŞEHİR ATEŞ KİM OYNUYOR?

Üçüncü sezon ile ekranlara gelen dizide Ateş karakterini, Ersin Arıcı oynuyor. Yeni sezon oyuncu kadrosunda yer alan Ersin Arıcı, Ateş karakteri ile dizide yer alıyor.

Zerrin'in yakınında olan bir karakter olan Ateş karakterini, Ersin Arıcı canlandıracak.

ERSİN ARICI FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ

Ersin Arıcı'nın oynadığı diziler ve filmler listesi şöyle:

Uzak Şehir — 2026 — Ateş

Sahtekarlar — 2025-2026 — Eymir

Yalı Çapkını — 2022-2025 — Abidin

Yakamoz S-245 — 2022 — Altan

Avlu — 2018 — Kadir Doğan

Keşke Hiç Büyümeseydik — 2018 — Kahveci Cevdet

İnsanlık Suçu — 2018 — Turhan

Ufak Tefek Cinayetler — 2017-2018 — Hilmi

Hangimiz Sevmedik? — 2016-2017 — Sami

Sen Benimsin — 2015

Yüz Yıllık Mühür — 2015

Filmler

Kal — 2022 — Nazım

Bana Karanlığını Anlat — 2022 — Veli

Yaban — 2022

Gidenler — 2022

Kağıttan Hayatlar — 2021 — Gonzales

Tabula Rosa — 2015

Perest — 2021 — kısa film

Kuş — 2021 — kısa film

25 Litre — 2019 — TV filmi

ERSİN ARICI KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Şanlıurfa doğumlu olan başarılı oyuncu birçok dizi ve filmde yer aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni kazanan isim eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuğa adım attı. Yakamoz S-245 ve Yalı Çapkını ile adından söz ettirmeyi başardı. Oyuncu 1991 yılında dünyaya geldi.