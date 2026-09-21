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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
haberler.com
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 19:32

Uzak Şehir Ateş kim, kim oynuyor? Uzak Şehir son bölümünde kadroya Ersin Arıcı dahil oluyor

Uzak Şehir'in son bölümü ile kadroya dahil olan Ateş karakteri kısa sürede dikkat çekti. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir'de Ateş karakterini kim oynuyor sorusu da izleyicinin gündeminde.

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Editor
 Gonca Işık
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Uzak Şehir Ateş kim, kim oynuyor? Uzak Şehir son bölümünde kadroya Ersin Arıcı dahil oluyor
KAYNAK:
haberler.com
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 19:32

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'de heyecan devam ederken, kadroya dahil olan Ateş karakteri sosyal medyada oldukça konuşuldu. Daha önce ile adından söz ettiren , Ateş karakterini oynamaya hazırlanıyor.

UZAK ŞEHİR ATEŞ KİM?

Yeni sezonda yer alan Uzak Şehir Ateş karakteri, cezaevinden çıkan Zerrin’in yakınında yer alan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Zerrin'in hayatında yeniliklerin olmasına sebep olacak Ateş ile Albora ilesi arasındaki bağ ise dikkat çekiyor.

Dizinin üçüncü sezonunda Ateş karakteri kadroya dahil oldu.

Uzak Şehir Ateş kim, kim oynuyor? Uzak Şehir son bölümünde kadroya Ersin Arıcı dahil oluyor

UZAK ŞEHİR ATEŞ KİM OYNUYOR?

Üçüncü sezon ile ekranlara gelen dizide Ateş karakterini, Ersin Arıcı oynuyor. Yeni sezon oyuncu kadrosunda yer alan Ersin Arıcı, Ateş karakteri ile dizide yer alıyor.

Zerrin'in yakınında olan bir karakter olan Ateş karakterini, Ersin Arıcı canlandıracak.

ERSİN ARICI FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ

Ersin Arıcı'nın oynadığı ve filmler listesi şöyle:

Uzak Şehir — 2026 — Ateş
Sahtekarlar — 2025-2026 — Eymir
Yalı Çapkını — 2022-2025 — Abidin
Yakamoz S-245 — 2022 — Altan
Avlu — 2018 — Kadir Doğan
Keşke Hiç Büyümeseydik — 2018 — Kahveci Cevdet
İnsanlık Suçu — 2018 — Turhan
Ufak Tefek Cinayetler — 2017-2018 — Hilmi
Hangimiz Sevmedik? — 2016-2017 — Sami
Sen Benimsin — 2015
Yüz Yıllık Mühür — 2015

Uzak Şehir Ateş kim, kim oynuyor? Uzak Şehir son bölümünde kadroya Ersin Arıcı dahil oluyor

Filmler
Kal — 2022 — Nazım
Bana Karanlığını Anlat — 2022 — Veli
Yaban — 2022
Gidenler — 2022
Kağıttan Hayatlar — 2021 — Gonzales
Tabula Rosa — 2015
Perest — 2021 — kısa film
Kuş — 2021 — kısa film
25 Litre — 2019 — TV filmi

Uzak Şehir Ateş kim, kim oynuyor? Uzak Şehir son bölümünde kadroya Ersin Arıcı dahil oluyor

ERSİN ARICI KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Şanlıurfa doğumlu olan başarılı oyuncu birçok dizi ve filmde yer aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni kazanan isim eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuğa adım attı. Yakamoz S-245 ve Yalı Çapkını ile adından söz ettirmeyi başardı. Oyuncu 1991 yılında dünyaya geldi.

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#uzak şehir
#yalı çapkını
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#ersin arıcı
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#Diziler
#Mavi Kadin
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