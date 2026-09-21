Uzak Şehir Ateş kim, kim oynuyor? Uzak Şehir son bölümünde kadroya Ersin Arıcı dahil oluyor

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İstanbul
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'de heyecan devam ederken, kadroya dahil olan Ateş karakteri sosyal medyada oldukça konuşuldu. Daha önce Yalı Çapkını ile adından söz ettiren Ersin Arıcı, Ateş karakterini oynamaya hazırlanıyor.
Yeni sezonda yer alan Uzak Şehir Ateş karakteri, cezaevinden çıkan Zerrin’in yakınında yer alan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Zerrin'in hayatında yeniliklerin olmasına sebep olacak Ateş ile Albora ilesi arasındaki bağ ise dikkat çekiyor.
Dizinin üçüncü sezonunda Ateş karakteri kadroya dahil oldu.
Üçüncü sezon ile ekranlara gelen dizide Ateş karakterini, Ersin Arıcı oynuyor. Yeni sezon oyuncu kadrosunda yer alan Ersin Arıcı, Ateş karakteri ile dizide yer alıyor.
Zerrin'in yakınında olan bir karakter olan Ateş karakterini, Ersin Arıcı canlandıracak.
Ersin Arıcı'nın oynadığı diziler ve filmler listesi şöyle:
Uzak Şehir — 2026 — Ateş
Sahtekarlar — 2025-2026 — Eymir
Yalı Çapkını — 2022-2025 — Abidin
Yakamoz S-245 — 2022 — Altan
Avlu — 2018 — Kadir Doğan
Keşke Hiç Büyümeseydik — 2018 — Kahveci Cevdet
İnsanlık Suçu — 2018 — Turhan
Ufak Tefek Cinayetler — 2017-2018 — Hilmi
Hangimiz Sevmedik? — 2016-2017 — Sami
Sen Benimsin — 2015
Yüz Yıllık Mühür — 2015
Filmler
Kal — 2022 — Nazım
Bana Karanlığını Anlat — 2022 — Veli
Yaban — 2022
Gidenler — 2022
Kağıttan Hayatlar — 2021 — Gonzales
Tabula Rosa — 2015
Perest — 2021 — kısa film
Kuş — 2021 — kısa film
25 Litre — 2019 — TV filmi
Şanlıurfa doğumlu olan başarılı oyuncu birçok dizi ve filmde yer aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni kazanan isim eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuğa adım attı. Yakamoz S-245 ve Yalı Çapkını ile adından söz ettirmeyi başardı. Oyuncu 1991 yılında dünyaya geldi.