Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 20:04

Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü, cenaze kimin? Altı Üstü İstanbul’da kim öldü?

Altı Üstü İstanbul Emir ölüyor mu, ölecek mi soruları seyircinin gündemine yerleşti. Sosyal medyada dolaşıma giren cenaze aracı görüntüleri sonrasında Altı Üstü İstanbul’da kim öldü sorusu da dikkatleri üzerine çekti.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü, cenaze kimin? Altı Üstü İstanbul’da kim öldü?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 20:04

’ın oynadığı karakterinin fotoğrafının olduğu cenaze aracı görüntüleri dizinin seyircilerinin dikkatinden kaçmadı. İleriki bölümlerden spoiler gelmeye devam ederken, Emir öldü mü araştırması devam ediyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR ÖLDÜ MÜ, ÖLECEK Mİ?

ekranlarının sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'dan gelen görüntü kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Rahimcan Kapkap'ın oynadığı Emir karakterinin fotoğrafı olan bir cenaze aracı fotoğrafı sonrası Emir'in ilerleyen bölümlerde öleceği düşünüldü. Yapım ekibinden herhangi bir açıklama gelmezken gelen görüntüler de kafa karıştırdı.

Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü, cenaze kimin? Altı Üstü İstanbul’da kim öldü?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL KİM ÖLDÜ, ÖLÜYOR?

Altı Üstü İstanbul'un sevilen karakteri Emir'in fotoğrafının yer aldığı cenaze aracı kafaları karıştırdı. Dizinin kamera arkasından aktarılan görüntüler kısa sürede dolaşıma girdi. Herhangi bir resmi açıklama gelmezken, cenaze aracında Emir karakterinin fotoğrafı olması, ileriki bölümlerde olabileceklerden bir haber olara yorumlandı.

Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü, cenaze kimin? Altı Üstü İstanbul’da kim öldü?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL CENAZE ARACI KİMİN?

Altı Üstü İstanbul'un fragmanında yer alan mezar sahnelerinin ardından ortaya çıkan cenaze aracı fotoğrafları sonrasında oyuncunun diziden ayrılacağı düşünüldü. Fragmanda Emir ve Uzay'ın kaçırıldığı ve sonrasında Emir'in baygın halde mezarlıkta yattığı yer aldı. Kamera arkası görüntülerinden birisi de Emir'in fotoğrafının olduğu cenaze aracı oldu. Bu iki işaret ise Emir'in ölebileceği yönünde yorumlandı. 

Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü, cenaze kimin? Altı Üstü İstanbul’da kim öldü?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DA KİM ÖLECEK?

Sevilen dizide yer alan Rahimcan Kapkap'ın oynadığı Emir karakterinin fotoğrafının olduğu cenaze aracı sonrası ölecek olan karakter merak edildi. Henüz yapım ekibinden açıklama gelmezken kamera arkası görüntüleri, Emir karakterinin öleceğini düşündürdü. Aktarılan görüntülerin bir rüya, bir ters köşe olabileceği de ihtimaller arasında yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altı Üstü İstanbul dizisinden Rahimcan Kapkap veda mı ediyor? Rahimcan Kapkap Altı Üstü İstanbul’dan ayrılıyor mu?
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#rahimcan kapkap
#ATV
#Emir
#Altı Üstü İstanbul
#Diziler
#Cenaze Aracı
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.