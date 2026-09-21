Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü, cenaze kimin? Altı Üstü İstanbul’da kim öldü?

Rahimcan Kapkap’ın oynadığı Emir karakterinin fotoğrafının olduğu cenaze aracı görüntüleri dizinin seyircilerinin dikkatinden kaçmadı. İleriki bölümlerden spoiler gelmeye devam ederken, Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü araştırması devam ediyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR ÖLDÜ MÜ, ÖLECEK Mİ?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'dan gelen görüntü kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Rahimcan Kapkap'ın oynadığı Emir karakterinin fotoğrafı olan bir cenaze aracı fotoğrafı sonrası Emir'in ilerleyen bölümlerde öleceği düşünüldü. Yapım ekibinden herhangi bir açıklama gelmezken gelen görüntüler de kafa karıştırdı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL KİM ÖLDÜ, ÖLÜYOR?

Altı Üstü İstanbul'un sevilen karakteri Emir'in fotoğrafının yer aldığı cenaze aracı kafaları karıştırdı. Dizinin kamera arkasından aktarılan görüntüler kısa sürede dolaşıma girdi. Herhangi bir resmi açıklama gelmezken, cenaze aracında Emir karakterinin fotoğrafı olması, ileriki bölümlerde olabileceklerden bir haber olara yorumlandı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL CENAZE ARACI KİMİN?

Altı Üstü İstanbul'un fragmanında yer alan mezar sahnelerinin ardından ortaya çıkan cenaze aracı fotoğrafları sonrasında oyuncunun diziden ayrılacağı düşünüldü. Fragmanda Emir ve Uzay'ın kaçırıldığı ve sonrasında Emir'in baygın halde mezarlıkta yattığı yer aldı. Kamera arkası görüntülerinden birisi de Emir'in fotoğrafının olduğu cenaze aracı oldu. Bu iki işaret ise Emir'in ölebileceği yönünde yorumlandı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DA KİM ÖLECEK?

Sevilen dizide yer alan Rahimcan Kapkap'ın oynadığı Emir karakterinin fotoğrafının olduğu cenaze aracı sonrası ölecek olan karakter merak edildi. Henüz yapım ekibinden açıklama gelmezken kamera arkası görüntüleri, Emir karakterinin öleceğini düşündürdü. Aktarılan görüntülerin bir rüya, bir ters köşe olabileceği de ihtimaller arasında yer alıyor.