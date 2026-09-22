Uzak Şehir 65. bölümde yer yerinden oynadı! İzleyiciler merakla 66. bölüm fragmanını bekledi

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde Zerrin, bebeğini almak için Albora Konağı’na gelirken Nare’den destek gördü. Alya’nın Mardin’e ulaşma çabası sırasında karşısına çıkan Kartal Varlı ise hikâyede yeni bir dönemin kapısını araladı. 65. bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler şimdi Uzak Şehir 66. bölüm fragmanını ve yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merak ediyor.

UZAK ŞEHİR 65. BÖLÜMDE YER YERİNDEN OYNADI

Uzak Şehir’in 65. bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi. Zerrin, İpek ve Şimal’i kaçırarak onları kendi konağına götürdü. Çocuklarını geri almak isteyen Zerrin’in mücadelesinde Nare de ona destek oldu. Kaya’nın ikna çabalarının ardından Zerrin, İpek’i serbest bırakmayı kabul etti. Şimal’i ise babasına teslim etti.

SADAKAT VE NARE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Sadakat ile Nare arasındaki gerilim giderek büyüdü. Sadakat, Nare’yi Zerrin’e yardım etmekle suçladı. Kızının yaşadığı acıyı küçümsemesi ise Nare’nin sert tepkisine neden oldu.

Nare, annesine karşı biriktirdiği öfkeyi şu sözlerle dile getirdi: “Sen benimle acı mı yarıştırıyorsun? Sen benim yasımı anlayamazsın çünkü gömdüğümü tanımadın bile!”

ALYA, CİHAN’IN PLANIYLA KARŞILAŞTI

Deniz’in Cihan ile birlikte İstanbul Havalimanı’nda olduğunu öğrenen Alya, oğluna ulaşmak için hemen harekete geçti. Ancak havalimanına geldiğinde Cihan’ın planını fark etti. Alya, Deniz ile Cihan’ın polis tarafından durdurulduğunu düşünürken ikilinin çoktan Mardin sınırına geçtiği ortaya çıktı.

CİHAN VE DENİZ AYLAR SONRA KONAĞA DÖNDÜ

Cihan ve Deniz, uzun bir aranın ardından Albora Konağı’na geri döndü. Sadakat, torununu büyük bir özlemle karşıladı.

Nare’nin ise konağa dönenlerin ardından ilk sorduğu kişi Alya oldu. Yaşadığı kırgınlığı annesine yönelik şu sözlerle dile getirdi:

“Annesi nerede? Sen ölürdün de onu geride bırakmazdın ne oldu? Demek ki tek değişen ben değilmişim…”

ECMEL ALBORA’NIN PLANI ORTAYA ÇIKTI

Torununu kaçırma girişimi başarısız olan Ecmel, Albora Konağı’nın kapısına geldi. Olayların ardından Erol, sahte pasaport hazırlayan kişinin Ecmel Albora olduğunu açıkladı ve Ecmel’den şikâyetçi oldu.

Böylece Ecmel’in yaptığı plan da yeni bir soruşturmanın konusu haline geldi.

ALYA’NIN KARŞISINA KARTAL VARLI ÇIKTI

Mardin uçağına binmek isteyen Alya, biniş kartındaki sorun nedeniyle uçağa alınmadı. Tam bu sırada hiç tanımadığı birinden yardım gördü.

Alya’nın hayatını değiştirecek kişinin adı da ilk kez burada ortaya çıktı. Karşısındaki kişi kendisini şu sözlerle tanıttı:

“Ben Kartal Varlı…”

Bu karşılaşma, Alya’nın hikâyesinde yeni bir dönemin başlayacağının işareti oldu.

66. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

65. bölümün ardından gözler Uzak Şehir’in 66. bölümüne çevrildi. Alya ile Kartal Varlı arasındaki gelişmeler, Cihan ve Deniz’in konağa dönüşü sonrası yaşanacaklar ve Zerrin’in bundan sonraki adımı izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.

Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte 66. bölümde yaşanacak gelişmelerin daha da netleşmesi bekleniyor.