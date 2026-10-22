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Magazin
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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:50

Sinem Ünsal’dan Uzak Şehir itirafı! Setin en zor yanını anlattı: "Kavuşacağımız günü bekliyorum"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, yeni sezonuyla izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ederken oyuncularıyla da gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Uzak Şehir dizisinde Alya karakteriyle rol alan Sinem Ünsal yoğun geçen set temposunun en zor yanını anlattı. İki senedir Mardin-İstanbul arası yapan Ünsal, yapmış olduğu itirafla dikkatleri üzerine çekti.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Sinem Ünsal’dan Uzak Şehir itirafı! Setin en zor yanını anlattı:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:50

dizisinin Alya’sı , geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu markanın davetinde magazin muhabirleriyle bir araya geldi. İki senedir dizi çekimleri nedeniyle - arası gidip gelen Ünsal, Uzak Şehir dizisiyle ilgili yaptığı itirafla gündeme geldi. Yoğun geçen bir set temposu olduğundan söz eden Sinem Ünsal, çekimlerde yaşadığı zorlukları anlattı.

SİNEM ÜNSAL’DAN UZAK ŞEHİR İTİRAFI!

Ünlü oyuncu Sinem Ünsal, Kanal D ekranlarında oynadığı Uzak Şehir dizisiyle geniş bir takipçi kazanırken, dizi de Alya karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. ‘Mucize Doktor’ dizisiyle kısa süre de dikkatleri üzerine çeken Ünsal, üç sezondur Uzak Şehir dizisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sinem Ünsal’dan Uzak Şehir itirafı! Setin en zor yanını anlattı: "Kavuşacağımız günü bekliyorum"

Uzak Şehir dizisiyle kariyerinde yeni bir sayfa açan Sinem Ünsal, sadece dizideki başarısıyla değil yüzü olduğu markalarla da gündemdeki yerini alıyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu markanın düzenlemiş olduğu davette ortaya çıkan Sinem Ünsal, magazin muhabirleriyle de bir araya geldi.

Sinem Ünsal’dan Uzak Şehir itirafı! Setin en zor yanını anlattı: "Kavuşacağımız günü bekliyorum"

Magazin muhabirlerinin sorularını cevaplayan Sinem Ünsal, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemde yer alıyor. Kendisi gibi oyuncu olan Berk Cankat’la uzun zamandır sevgili olan Sinem Ünsal, iki senedir Mardin-İstanbul arası yaparken ve yoğun geçen Uzak Şehir setiyle ilgili söylediği itiraf dikkat çekti.

Sinem Ünsal’dan Uzak Şehir itirafı! Setin en zor yanını anlattı: "Kavuşacağımız günü bekliyorum"

SETİN EN ZOR YANINI ANLATTI

Ozan Akbaba’yla birlikte başrol oynadıkları Uzak Şehir dizisinde başarılı sezonlar geçiren Sinem Ünsal, çekimlerden dolayı zamanın önemli bir bölümü Mardin’de geçiriyor. Hal böyle olunca da bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Berk Cankat ile görüşmeleri konusunda sıkıntılar yaşayan Ünsal, setin en zor yanını anlattı.

Sinem Ünsal’dan Uzak Şehir itirafı! Setin en zor yanını anlattı: "Kavuşacağımız günü bekliyorum"

Zamanın büyük bir bölümünü Mardin’de geçiren Ünsal, sevgilisiyle buluşmak için iş takvimine göre şekil aldığını ifade ederken en büyük zorluğun sevgilisini özlemek olduğunu belirtti.

Sinem Ünsal’dan Uzak Şehir itirafı! Setin en zor yanını anlattı: "Kavuşacağımız günü bekliyorum"

Gazetemagazin’in haberine göre, oyuncunun açıklamalarında iki şehir arasında geçen ve hayatında en çok neyin eksikliğini hissettiğini ortaya koyması dikkatlerden kaçmadı. Mardin’e ve set ortamına iyice alıştığını söyleyen Sinem Ünsal, Mardin’in memleketi gibi olduğunu ve orada samimi bir aile ortamı kurduklarını söyledi.

Sinem Ünsal’dan Uzak Şehir itirafı! Setin en zor yanını anlattı: "Kavuşacağımız günü bekliyorum"

Ancak onun için en zor olanın özlem olduğunu söyleyerek sevgilisi Berk Cankat’tan da söz etmeyi ihmal etmedi. Sinem Ünsal, ‘Tek zorluğu Berk’i özlemek. Onunla da kavuşacağımız günü bekliyoruz.’ dedi.

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ETİKETLER
#uzak şehir
#Sinem Ünsal
#İstanbul
#mardin
#Berk Cankat
#Magazin
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