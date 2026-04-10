Medya
Avatar
Editor
 Ezgi Sezer

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal artık İstanbul’da! Hikayesi şimdiden merak konusu oldu

Şu sıralar adı yasaklı madde soruşturmasında geçen Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal senaryo gereği artık İstanbul’da yaşayacak. 57. Bölüm sahneleri tamamlanan ünlü ismin hikayesine farklı bir şehirde devam edecek olması diziyi nasıl etkileyecek şimdiden merak konusu oldu.

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 10:32

Başarılı oyuncu , çekimleri ’de devam eden dizisine artık ’da devam edecek. 57. Bölüm sahneleri bitirilen ünlü ismin İstanbul’a gidecek olması izleyicinin kafasında soru işareti bırakmış olsa da hikayeye farklı bir hava katacağı kesin.

Başarılı oyuncu Sinem Ünsal'ın, çekimleri Mardin'de devam eden 'Uzak Şehir' dizisinin kalan sahneleri için İstanbul'a geçeceği ve bu durumun geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan yasaklı madde soruşturmasıyla aynı zamana denk gelmesi izleyicilerde merak uyandırdı.
Sinem Ünsal, 'Uzak Şehir' dizisinin çekimlerine artık İstanbul'da devam edecek.
Oyuncunun 57. bölüm sahneleri Mardin'de tamamlandı.
Sinem Ünsal'ın adı, geçtiğimiz günlerde bir yasaklı madde soruşturmasında geçti.
Hakkında gözaltı kararı verilen Ünsal, çekimler nedeniyle Mardin'de bulunduğunu ve en kısa sürede İstanbul'a gelerek üzerine düşeni yapacağını belirtti.
Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçeğin ortaya çıkacağına inandığını ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyduğunu ifade etti.
UZAK ŞEHİR’İN ALYA’SI SİNEM ÜNSAL ARTIK İSTANBUL’DA

kapsamında adı geçen Sinem Ünsal senaryo gereği artık Uzak Şehir’e İstanbul’da devam edecek. 57. bölüm sonrası Mardin’de sahneleri tamamlanan ünlü ismin adı geçtiğimiz günlerde yasaklı madde soruşturmasında geçmişti.

GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Sinem Ünsal, çekimler nedeniyle Mardin'de olduğunu belirterek, "Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım" ifadelerini kullandı.

SİNEM ÜNSAL MARDİN’DEN AÇIKLAMA YAPTI

Mardin’in Midyat ilçesinde çekimleri süren ve reytinglerde üst sıralarda yer alan “Uzakşehir” dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal hakkında, İstanbul merkezli bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma çerçevesinde toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı alınırken, bu isimler arasında yer alan Ünsal, gelişmelerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Çekimler nedeniyle Mardin’de bulunduğunu belirten Ünsal, “Hakkımdaki haberleri yeni öğrendim. Adımın böyle bir konuyla anılmasından büyük üzüntü duyuyorum. Ancak gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyor, yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Ünsal, açıklamasının devamında ise “Üzerime düşen her ne varsa yerine getirmek için en kısa sürede İstanbul’da olacağım” dedi.


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sinem Ünsal'dan Feyza Civelek potu! Tüm senaryoyu ifşa etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi
