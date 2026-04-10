Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal artık İstanbul’da! Hikayesi şimdiden merak konusu oldu

Başarılı oyuncu Sinem Ünsal, çekimleri Mardin’de devam eden Uzak Şehir dizisine artık İstanbul’da devam edecek. 57. Bölüm sahneleri bitirilen ünlü ismin İstanbul’a gidecek olması izleyicinin kafasında soru işareti bırakmış olsa da hikayeye farklı bir hava katacağı kesin.
UZAK ŞEHİR’İN ALYA’SI SİNEM ÜNSAL ARTIK İSTANBUL’DA
Yasaklı madde soruşturması kapsamında adı geçen Sinem Ünsal senaryo gereği artık Uzak Şehir’e İstanbul’da devam edecek. 57. bölüm sonrası Mardin’de sahneleri tamamlanan ünlü ismin adı geçtiğimiz günlerde yasaklı madde soruşturmasında geçmişti.
GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
Yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Sinem Ünsal, çekimler nedeniyle Mardin'de olduğunu belirterek, "Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım" ifadelerini kullandı.
SİNEM ÜNSAL MARDİN’DEN AÇIKLAMA YAPTI
Mardin’in Midyat ilçesinde çekimleri süren ve reytinglerde üst sıralarda yer alan “Uzakşehir” dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal hakkında, İstanbul merkezli bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma çerçevesinde toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı alınırken, bu isimler arasında yer alan Ünsal, gelişmelerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Çekimler nedeniyle Mardin’de bulunduğunu belirten Ünsal, “Hakkımdaki haberleri yeni öğrendim. Adımın böyle bir konuyla anılmasından büyük üzüntü duyuyorum. Ancak gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyor, yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Ünsal, açıklamasının devamında ise “Üzerime düşen her ne varsa yerine getirmek için en kısa sürede İstanbul’da olacağım” dedi.