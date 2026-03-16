Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi

Sinem Ünsal, iki sezondur Uzak Şehir dizisindeki rolü için Mardin'de bulunuyor. Daha önce zayıflık konusuna çok takıntılı olduğunu söyleyen Sinem Ünsal son görüntüsüyle hayranlarını endişelendirdi.

SİNEM ÜNSAL'IN SON HALİ SEVENLERİNİ KORKUTTU

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde oynadığı 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal zayıflığıyla gündeme geliyordu. Çok sık çalışan oyuncu şehirler arası mekik dokudu. Yorgun düşen oyuncu zayıf görüntüsüyle sevenlerini endişelendirdi.

SİNEM ÜNSAL: 20 SAATTE HİÇBİR ŞEY TÜKETMİYORUM

Katıldığı programda yeme düzeninden bahseden Sinem Ünsal, "4 saatlik bir zaman diliminde yemek yiyorum, kalan 20 saatte hiçbir şey tüketmiyorum. Beslenmeme çok para harcıyorum ben çok özel bir beslenme biçimim var çünkü birtakım rahatsızlıklar olduğu için ama benim çok alıştığım beslenme düzeni ve ben çok önem veriyorum hiç de üşenmeden her yerden en uygun olanı bulmaya çalışırım. En çok vaktimi ve naktimi beslenmeme harcıyorum." dedi.

SİNEM ÜNSAL KAÇ YAŞINDA?

21 Haziran 1993 doğumlu Sinem Ünsal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmektedir. Siyah Beyaz Aşk, Kızım, Mucize Doktor ve Gizli Saklı gibi dizilerde rol aldı.