Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tarihçi İlber Ortaylı için ilk önce Galatasaray Üniversitesi'nde bir tören düzenlendi. Daha sonra ise Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi ve kızı Tuna Ortaylı taziyeleri kabul etti.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. son yolculuğuna uğurlandı. İlber Ortaylı için ilk tören Galatasaray Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

İLBER ORTAYLI İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tarihçi İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde bir tören düzenlendi. Törenin ardından ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Ortaylı’nın Türk Bayrağı’na sarılı cenazesi sevenlerinin omuzunda tören için cami avlusuna getirildi. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı taziyeleri kabul etti.

İLBER ORTAYLI'YI ANMA TÖRENİNE SİYASET, SANAT VE SPOR CAMİASI AKIN ETTİ

Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak İlber Ortaylı için ilk tören yıllarca çalıştığı Galatarasay Üniversitesi'nde yapılıyor. Tören öncesi bölgede güvenlik önlemi alınırken, uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar üniversiteye alınırken kimlik kontrolünden geçiriliyor. Törene siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda isim bulunuyor. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ, İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akademisyenler, öğrencileri katıldı.

