Sinem Ünsal'dan Feyza Civelek potu! Tüm senaryoyu ifşa etti

Başrolünde Sİnem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisi her hafta gündem olmayı başarıyor. Sinem Ünsal zaman zaman paylaştığı kamera arkası görüntüleri bu hafta bir yenisini daha ekledi. Ancak Sinem Ünsal istemeden senaryoyunun bazı bölümlerini ifşa etti. Akıllara Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti senaryosunu ifşalaması geldi.

UZAK ŞEHİR'İN ALYA'SI TÜM SENARYOYU İFŞA ETTİ

Uzak Şehir dizisinin Alya’sı Sinem Ünsal son paylaşımında senaryodan bazı kısımları ifşaladı. Senaryoyu Sinem Ünsal'ın bir takipçisi paylaştı. İddiaya göre; Uzak Şehir'in senaryosunda, “Deniz avluda bisiklet sürüyormuş. O sırada Şahin ve Kaya ile ilgili bir şey yazıyor. Pakize fark etmiyormuş, sonra Ümmü mutfaktan çıkıyormuş, donakalıp bakışıyorlarmış. Üst tarafındaki paragraf da öfke ve kinle dolu.” gibi cümleler yer aldı.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde de benzer bir olay yaşandı. Cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek de senaryoyu ifşalamıştı.

Feyza Civelek dizideki Nursema ve Firaz karakterlerinin sahnesini yayınlanmadan önce ifşaladı.