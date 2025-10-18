Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
18°
SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Lyma hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, podyumda zor anlar yaşadı!

Victoria's Secret 2025 defilesinde podyumda yürüyen Bella Hadid, Lyma hastalığıyla mücadele ediyor. Victoria's Secret 2025 defilesinde ağır kanatlarla zor anlar yaşayan Bella Hadid sosyal medyadan açıklama yaptı.

Lyma hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, podyumda zor anlar yaşadı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 16:11

Dünyaca ünlü süper model , 2025 Victoria's Secret defilesinin final yürüyüşüne çıktı. Tedavi süreci devam eden Bella Hadid, podyumda zor anlar yaşadı. Gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden cevap veren Bella Hadid, "Kanatların 50 kilo olduğunu görmezden gelemezsiniz!" dedi.

BELLA HADID'İN HASTANEDEKİ GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

29 yaşındaki dünyaca ünlü model Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid kendisi gibi kızının da Lyma hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini geçtiğimiz hafta paylaştı. Kızının hastane odasından fotoğraflar paylaşan Yolanda Hadid, duygusal bir mesaj yayınladı.

Lyma hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, podyumda zor anlar yaşadı!

Sosyal medya hesabından kızının tedavi sürecinden kareler paylaşan Yolanda Hadid, "Sen de anlayacaksın ki, Bella’mın sessizce acı çektiğini izlemek, içimdeki en derin umutsuzluk noktasına dokundu. Kronik nörolojik Lyme hastalığının görünmez bir engel olması, kimseye kolay kolay açıklanamaz ya da anlaşılamaz. Lyme yolculuğumuzda örnek olmaya çalışıyorum ama kendi acım, bebeğimin acı çekmesini izlemekle kıyaslanamaz" dedi.

Lyma hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, podyumda zor anlar yaşadı!

BELLA HADİD'İN PODYUMDAKİ HAREKETLERİNE ELEŞTİRİ YAĞDI

Tedavi süreci devam eden Bella Hadid, Victoria’s Secret 2025 defilesinde podyuma çıktı. Yürüyüş sırasında dengesini sağlamak için kanatlarının kayışlarını tutan Hadid, büyük zorluk yaşadı. Gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden cevap veren Hadid, "Hadi ama, bu kanatların 50 kilo olduğunu görmezden gelemezsiniz! Ama NE KADAR GÜZELLER" dedi. Modelin paylaşımı kısa sürede silinse de açıklama The Hollywood Reporter tarafından teyit edildi.

Lyma hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, podyumda zor anlar yaşadı!
Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Yabancı Damat oyuncuları cenazede birbirlerini teselli etti
TGRT Haber
